Fenerbahçe Antalya'da

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Mustafa AKIN / ANTALYA, (DHA) Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya geldi.

Dünya Kupası´na verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kamp için Antalya´ya geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı´na gelen sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Fenerbahçe kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket ettiler.

Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın karşılanması

Kafileden görüntüler

Taraftarlardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN

2022-12-06 12:17:13



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