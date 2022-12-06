16 suçtan aranırken Antalya´da yakalanan şantaj şüphelisi adliyede

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan ve şantaj dahil 16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan Havva G., adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada gündeme gelen Havva G.'nin Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı. Polisin yaptığı çalışmayla 4 'kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 1 'şantaj', 1 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 2 'tehdit', 2 'kişi huzur ve sükununu bozma', 1 'mala zarar verme' ve 5 'hakaret' suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan Havva G., dün saklandığı adreste yakalandı. Havva G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-06 12:20:55



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