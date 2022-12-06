CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi teslim oldu 

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Yücel BULUT/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'i restoran önünde sopalarla darbeden M.N. ve M.S., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, 2 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesindeki restoranın önünde meydana geldi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, akşam yemeği için gittiği restoranın önüne aracını park ederek indiği sırada, maskeli ve sopalı 2 kişi tarafından darbedildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Demir'i darbettiği ve Alanya'da yaşadığı öğrenilen M.N. ile M.S., dün saat 17.00 sıralarında avukatlarıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Yücel BULUT

2022-12-06 12:26:42



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