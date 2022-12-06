Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı

Mustafa AKIN / ANTALYA, (DHA) Hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Dünya Kupası´na verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya´ya gelen Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıktı. Volkan Demirel´i gören taraftarlar Demirel´e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken; birçok taraftar teknik adamın yanına koşarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Volkan Demirel´in havalimanından çıkması
Teknik adamla taraftarların fotoğraf çektirmesiDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-06 12:35:13
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