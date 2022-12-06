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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patrick Vieira: Kalbim Fransa´dan yana

DHA

Patrick Vieira: Kalbim Fransa´dan yana


"Katar´dan negatif bir durum iletilmedi"
"Takımda savaşan birçok oyuncu ve kaliteli ayaklarımız var"
"Arsenal´in şampiyonluk için şansı var ama bu uzun bir yol"
"Trabzonspor çok tutkulu ve aşk dolu taraftarlara sahip"
Luka Milivojevic: Kendimizi test etmek için iyi bir şans yarattık
"Kendimizi sınayacağız"Mustafa AKIN Ali DANAŞ / Belek,(Antalya),(DHA) İngiliz ekibi Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, "Fransa´nın tur atlamasını istiyorum. Ortada bir maç diye düşünüyorum, kalbim Fransa´dan yana ama kolay bir maç olmayacak" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupasına verilen arada çalışmaları için Antalya´da Regnum Carya´da sürdürüyor. Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira ile futbolculardan Luka Milivojevic, konakladıkları otelde basın toplantısı düzenledi. Patrick Vieira, Antalya´da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kamp yeri seçerken bazı sorular bu seçimlerde yer alıyor. Otelin konforu, yemek kalitesi ki Türkiye´de yemek durumu tartışılmaz. Ve sahaların durumu. Gelmeden önce yaptığımız gözlemler ve şu anki durum neticesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"KALBİM FRANSA´DAN YANA"
Dünya Kupası´nda Fransa´nın tur atlamasını istediğini söyleyen Patrick Vieira, "Ama bu da kolay olmayacak. Çünkü İngiltere futbolunu da ekibini de yakında tanıyorum, orada çalıştım. Fransa çok güçlü bir rakiple karşılaşacak. Takım olarak bireysel ve kolektif anlamda çok büyük yeteneklere sahipler. O yüzden onlar da tur atlayan taraf olabilirler. Ortada bir maç diye düşünüyorum, kalbim Fransa´dan yana ama kolay bir maç olmayacak" diye konuştu. 
"KATAR´DAN NEGATİF BİR DURUM İLETİLMEDİ"
Katar´da düzenlenen Dünya Kupası hakkında görüşleri sorulan Patrick Vieira, "Sezon içinde olması bizim için de yeni bir durum. İnsanoğlu, her zaman yeniliklere alışma süreci bazen uzun sürebiliyor ve zorluklar yaşayabiliyor. Bizim de alışmamız belki zor olacak ancak öncelikli hedefimiz takımı araya girmeden önceki fiziksel seviyede ve performansta tutmak. Bu arayı bunun için değerlendirmek istiyoruz. Takımı fiziksel olarak aynı seviyede tutmak istiyorum. Yapabiliyorsak daha da ileriye götürmek olarak değerlendirebilirim. Ben maalesef gidemedim Katar´a Fransa Milli Takımı ile ancak birçok arkadaşım gitti. Şu anada organizasyon iyi geçiyor diyebilirim. Her şey olumlu, negatif bir durum iletilmedi" ifadelerini kullandı.
"TAKIMDA SAVAŞAN BİRÇOK OYUNCU VE KALİTELİ AYAKLARIMIZ VAR"
Patrick Vieira, hedefinin oyuncu grubundan maksimum yararlanmak olduğunu ifade ederek, "Her oyuncumdan ne kadar fazla yararlanabilirim, bu da gelecekte bize katkı sunacaktır. Takımda savaşan birçok oyuncu ve kaliteli ayaklarımız var. Her maç göstereceğimiz performansla alakalı, bu da oyuncu grubunun ne kadar hazır kaldığına veya ne kadar geliştirebilmesine bağlı bir konu. Tutkulu bir kulübüz birçok, mecradan destek alıyoruz ve cevap vermek istiyoruz. Şu anki ilk hedefimiz ay sonunda oynayacağımız Fulham maçı. Hazır çıkmak istiyoruz ve ondan sonra alacağımız istikrarla belki hedefimize ulaşabiliriz" dedi.
"ARSENAL´İN ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSI VAR AMA BU UZUN BİR YOL"
Arsenal hakkında da konuşan Patrick Vieira, "İlk 14 maça bakacak olursak istikrarlı ve iyi oynayan bir takımdan bahsedebiliriz Arsenal için. Tabii ki şansları var ama uzun bir yol şampiyonluk. Önümüzdeki maçlarda gösterecekleri performansa bağlı diye düşünüyorum" dedi.
"TRABZONSPOR ÇOK TUTKULU VE AŞK DOLU TARAFTARLARA SAHİP"
Hazırlık maçında karşılaşacakları Trabzonspor ile ilgili de konuşan Vieira, "Herkes biliyor ki Trabzonspor çok tutkulu ve aşk dolu taraftarlara sahip ve bu enerjisini her maçta sahaya yansıtmaya çalışan bir rakip. Hazırlık maçı olsun lig maçı olsun her maça bu konsantreyle çıkıyor. O yüzden ligde iyi giden bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz" dedi.
LUKA MILIVOJEVIC: KENDİMİZİ TEST ETMEK İÇİN İYİ BİR ŞANS YARATTIK
Crystal Palace forması giyen Luka Milivojevic ise, "Harika bir ortam var, kamp için her şeye sahibiz. Her şey mükemmel seviyede. Kendimize iyi bakıp ilk maça olabildiğince iyi çıkmak istiyoruz. Kendimizi test etmek için iyi bir şans yarattık" şeklinde konuştu.
"KENDİMİZİ SINAYACAĞIZ"
Luka Milivojevic, Trabzonspor hakkında ise şunları dile getirdi:
"Daha önce Türk takımlarına karşı mücadele ettim. Birkaç sene önce Trabzonspor´u takip ediyordum, izlediğim maçları oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi´ne gitmek için yola çıkan ve sonrasında Avrupa Ligi´ne devam eden bir rakip. Ben şahsen Kızılyıldız taraftarı olduğum için onların oynadığı maçı izleme şansım oldu. Her iki maçta da kendilerini takip edebildim. İyi bir ekip ancak şöyle bir şey var; onlarla sıkı bir maç olacak, sonrasında İtalyan bir takımla oynamak bizim için oldukça önemli. Geliştirmek istediğimiz birçok strateji ve yöntem var. Bunları puan kaybetmeden deneyip test edeceğimiz maçlar olması çok önemli. Bu konuda kendimizi sınayacağız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Patrick Vieira´nın açıklamaları
Luka Milivojevic´in açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-06 15:30:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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