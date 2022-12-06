Eşini demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren Emrah Akgül (34), tutuklu yargılandığı davada, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Olay, 24 Aralık 2021'de Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşine sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşini başına çubukla defalarca vurarak yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rukiye Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Akgül, olay günü tartışmanın küfür nedeniyle başladığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra sanık Emrah Akgül hakkındaki karar açıklanarak, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-06 15:31:24



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