'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Antalya'da ayinle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Antalya'da ayinle anıldı

DHA

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Antalya'da ayinle anıldı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölümünün 1679'uncu yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu ve yüzyıllar boyunca kilise olarak kullanılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ndeki ayinle anıldı. Ayine, Aziz Nikolaos'a ait olduğu belirtilen kemik parçası da özel kutuda getirildi.
Tüm dünyada 'Noel Baba' kimliğiyle tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyanların ve dünyanın en önemli azizlerinden biri kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü olduğu değerlendirilen 6 Aralık'ta, mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı.
AYİNE İLGİ YOĞUN
Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Demre Metropoliti Hrisostomos Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya ve değişik ülkelerden gelen çok sayıda din adamıyla çoğu Ortodoks ve Rus vatandaşı 500'ü aşkın kişi katıldı. Saat 09.00'da başlayan ayin, saat 12.00'ye kadar sürdü. Yurt dışında yaşayan veya Türkiye'den ayine katılan Hristiyanlık dinine mensup kişiler, ayinde Hz. İsa ve Aziz Nikolaos'un fotoğrafları önünde eğilip istavroz çıkardı. Katılımcılara tuzlu ekmek ikram edilen ayine, Aziz Nikolaos'a ait olduğu belirtilen kemik parçası da özel bir kutuda getirildi.
30-35 YILDIR DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 30 senedir kiliseye gidip geldiğini belirten, Demre Metropoliti olduğu için dinen buranın sorumlusu olduğunu aktaran Hrisostomos Kalaycı, "Buradaki Hristiyanların ibadetini kontrol ediyor ve yardımcı oluyorum. Bu kilise, esasında 3'üncü yüzyıldan beri Aziz Nikolaos'un gömüldüğü yerdir. Ona inanan kişiler etrafında toplanıp dua ederlerdi. Böylece yavaş yavaş etrafında ufak bir şapel oldu. Sonra kat kat 4'üncü yüzyılda bir kilise teşkil ediyor, 7'nci yüzyılda daha büyüğü yapılıyor. 12'nci yüzyılda da daha büyüğü yapılıyor. Bir ara burayı dereden gelen seller, kumlar kaplamış ve devrimize doğru 19'uncu yüzyılda ortaya çıkarılmıştı. Biz de 30-35 senedir bu ayini devam ettiriyoruz" dedi.
'NOEL BABA YANLIŞ BİR İFADE'
Aziz Nikolaos için 'Noel Baba' ifadesinin, ABD'li içecek markasının yanlış bir anlatımı olduğunu dile getiren Kalaycı, "Aziz Nikolaos Patara'da doğdu ve burada piskoposluk vazifesini yaptı, yani bütün kariyerini burada yapmış. Buradan ve bütün ülkeden sorumluydu. Onun için çok sevilen biz azizdi. Bugün denizcilerin çoğu, inanan veya inanmayan kaptanlar denizi de koruduğuna inanıyorlar. Çünkü denizlerde zor anları yaşayanların yardımcısı sayılır. Hem karada, hem denizde ama bilhassa denizcilerde. Burası kilisedir fakat sonra müzeye dönüştü, sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Onun için biz de patrikhane olarak her sene dilekçe yazıp, izinleri alıyoruz ve kilise gibi ayin yapabiliyoruz" diye konuştu.
KUTU VE MADALYONDAKİ KEMİKLER
En son ortaya çıkarılan mozaiklerin ise 3'üncü yüzyıldan olduğunu anlatan Kalaycı, ayinde özel kutuda getirdikleri Aziz Nikolaos'a ait olduğu belirtilen kemik parçasıyla ilgili de şunları söyledi:
"Madalyonun içinde bir parçacık bana verilen kemik, son çarın hediye ettiği ve çok küçük. Bir de Viyana'daki kardinal tarafından ben metropolit olduğum zaman bana bir fidye olarak gönderdiler. Avusturya İmparatorluğu'ndan kalma bir kemik."
MEZARI VE AYAK İZLERİ GÜNDEM OLDU
Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Ruslar'ın onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin DHA'nın haberi, dünya basınında da geniş yankı buldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımda yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını ve ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu dile getirmişti.
AZİZ NIKOLAOS 
Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde doğdu. Genç bir din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldi. Myra'da din adamı olarak görev yaptı. Ömrünü çocukların, denizcilerin koruyuculuğuna, fakir genç kızlara yardıma adadı. Bir Anadolu ereni olarak 6 Aralık 343 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti. Likyalılar, bu önemli aziz için milattan sonra 6'ncı yüzyılda bir kilise inşa ederek, içindeki lahite Aziz Nikolaos'u sonsuz uykusuna bıraktı. Mezarı, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yer alıyor. Aziz Nikolaos'un kemiklerinin bir bölümü, Haçlı Seferleri sırasında 1043 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar tarafından kaçırıldı, Bari'de yaptırılan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne kondu. Aziz Nikolaos'un olduğu kabul edilen kemiklerin bir bölümü, bugün Antalya Müzesi'nde saklanmaktadır. Dünyanın birçok kentinin 'koruyucu azizi' olarak kabul edilen Aziz Nikolaos adına yapılmış, dünyanın çeşitli ülkelerinde 2 bine yakın kilise bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-06 15:46:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Crystal Palace, Antalya'da kamp yapmaktan memnun
YEREL HABERLER Crystal Palace, Antalya'da kamp yapmaktan memnun
İçişleri Bakanı Soylu, 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, 7. Uluslararası Siber Suçlar ...
(Görüntülü) &#039;NOEL BABA&#039; OLARAK TANINAN AZİZ NİKHOLAOS, ANTALYA&#039;DA AYİNLE ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'NOEL BABA' OLARAK TANINAN AZİZ ...
Eşini demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Patrick Vieira: Kalbim Fransa´dan yana
YEREL HABERLER Patrick Vieira: Kalbim Fransa´dan yana
Bakan Kirişci: 85 milyonun yanı sıra turistleri doyuran bir üretici var
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 85 milyonun yanı sıra turistleri ...
Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal ...
İçişleri Bakanı Soylu 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu 7. Uluslararası Siber Suçlar ...
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor:
YEREL HABERLER Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU İSTİKLAL CADDESİ&#039;NDEKİ BOMBA, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ ...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması:
YEREL HABERLER Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarımda Türkiye ...
Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal ...
Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim 
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim ...
(Görüntülü)Beşiktaş Antalya&#039;da taktik çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
(Görüntülü)Şahika Ercümen&#039;in hedefi; Cumhuriyet&#039;in 100. yılında 100 metreden derine dalmak
YEREL HABERLER (Görüntülü)Şahika Ercümen'in hedefi; ...
Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi
YEREL HABERLER Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi
(Görüntülü)Fenerbahçe&#039;yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, ...
Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
(Görüntülü)16 SUÇTAN ARANIRKEN ANTALYA&#039;DA YAKALANAN ŞANTAJ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE --
YEREL HABERLER (Görüntülü)16 SUÇTAN ARANIRKEN ANTALYA'DA ...
Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel ...
Şahika Ercümen'in hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'in hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.