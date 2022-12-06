Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

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Mustafa AKIN / BELEK(Antalya), (DHA) Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya´da sürdürüyor.

Bugün Belek´e gelen sarı-lacivertliler, kamptaki ilk çalışmasını konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın saat 19.00´da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN

2022-12-06 21:38:52



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