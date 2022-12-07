Antalya turizmi, 'rekor yıl' 2019'u 2023'te geçmeyi hedefliyor



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, şu anki rezervasyonlara göre, turizmde çok iyi 2023 yılı beklediklerini belirterek, "Biz pik yıl 2019'u, 2023'te geçeceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya turizminde 2023 yılı için rekor beklentisi içeren hedefler ortaya koyduklarını söyledi. Turizm sektörüyle sürekli bir araya gelerek hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Vali Yazıcı, "2023 beklentilerimiz iyi; hem tur firmaları hem otelcilerimiz hem de uçak firmalarıyla yapılan görüşmelerde başta Avrupa'dan erken rezervasyonlar şu anda başladı. Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi 2023'te, 2019'u geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Şu an onun göstergeleri çalışmaya başladı" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR 2023 BEKLİYORUZ'

2023 yılına yönelik rezervasyonların başladığını ve iyi gittiğini kaydeden Vali Yazıcı, "Uçak firmaları buna göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Tur firmalarına yoğun başvuru var. Otellerimizde keza durum aynı. İnşallah dünyada büyük bir anormallik olmazsa biz çok iyi bir 2023 bekliyoruz. Tur firmaları şimdiden sezon satışlarına başladı. Şimdiden sezonu doldurmaya başladıklarını ifade ediyorlar" dedi.

Alanya, Manavgat ve Kemer'deki otellerin, Belek ve Kundu'daki birçok otel gibi kışı açık geçirmesini arzu ettiklerini de belirten Yazıcı, "Ama bu hemen olacak şey değil. Bu yıl 20 gün uzamış, önümüzdeki yıllarda sağlık ve spor turizmini öncelikliyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla gayret içerisindeyiz. Aralıktan nisana kadar olan bölümde başta sağlık ve spor turizmi olmak üzere çeşitli aktivitelerle otellerimizin doluluk oranını artırmayı ve kapanan otel sayısını azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DÜNYA STANDARDINDA HİZMET

2022'de iyi sezon yaşandığını da dile getiren Vali Yazıcı; 2023'te sektörün, tarihin en yüksek turist sayısına ulaşılan 2019'u geride bırakmaya hazırlandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha da umutluyuz. Biz pik yıl olan 2019'u, 2023'te rahatlıkla geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu işi Antalya, dünya standardında en iyi düzeyde yapıyor. Bu kalite ve anlayışla biz bu hizmeti sunduğumuzda inanıyoruz ve biliyoruz ki en çok turist bu şehre gelecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-07 09:29:29



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