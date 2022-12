Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilir 

"Hem fiziksel eksikliklerimizi kapatma, hem de sakat oyuncuların dönmesi anlamında kamp bizim için verimli geçiyor"

"Ronaldo'dan dolayı favorim Portekiz" Olgucan KALKAN İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA,(DHA)Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyuncularımıza teklif gelmesi gayet güzel. Biz büyük takımlara oyuncu yetiştirmekten ziyade, satan, üreten bir kulüp olmak zorundayız. Her oyuncumuz tabii ki zamanı geldiğinde gidebilir. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama bunun giderken de bir bedeli olması gerekiyor. Bu bir ticaret gibi artık. Futbol bir endüstri. Kulüplerin yaşayabilmesi için oyuncu gelirlerinin artması gerekiyor" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Çağdaş Atan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası arasında oyun ve fiziksel anlamda eksiklerini kapatmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Mağlubiyetle kapattık ancak formda olduğumuz bir dönemde ara geldi. Dünya Kupası böyle bir tarihte oynandı. Biz memnun muyuz, memnunuz. Oyun ve fiziksel eksikliklerimizi kapatma anlamında ve sakat oyuncuların dönmesi anlamında bizim için verimli geçiyor. Zaten sezon başından beri sağ olsunlar oyuncularımız olumlu reaksiyonlar verdi. Kampta da iyi çalışıyoruz. Neşeli, sağlıklı bir ortam var. Her şeyden önce bizim için önemli olan sağlıklı ortam. Sahalar çok iyi. Kaldığımız otel, şartlar çok iyi. Mutlu ve huzurlu şekilde çalışıyoruz. Aramızda sadece Ali Karimi ve Majid Hosseini yok. Ali, iki gün sonra geliyor. Majid ise kamp bittikten sonra Kayseri'de çalışmaya başlayacak. Onlar Dünya Kupası'na katılarak zaten bunu hak ettiler. Onları bekliyoruz sadece. Onun dışında hazırlık maçlarımız var. 2 gün sonra Giresunspor ile, 13'ünde de Litvanya takımıyla oynayacağız. Sonrasında kupa maçımız var ve lige hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR DÜZENİMİZ VE OYUNCUYA UYGUN SİSTEMİMİZ VAR"

Sezon başında oyuncu kadrosu ve oynadıkları oyuna güvendiklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Bütün oyuncularımızı efektif anlamda kullanmaya, rotasyonun içine dahil etmeye çalışıyoruz. 1, 2 tane de genç oyuncuyu oynatmaya başladık. Arif'in oynadığı 2 maçı da kazandık. Stoper olarak bize önemli katkılar verdi. Ancak sonrasında Ümit Milli Takım'da sakatlanmıştı. Şimdi o da aramıza geri dönüyor. Genç oyuncuları da aramıza katmaya çalışıyoruz. Sezon başında güvendiğimiz iki tane unsur vardı. Elimizdeki oyuncu kadrosu. Bazı bölgesel eksiklerimiz vardı. Stoper ve sol bekte alternatifimiz yoktu. İkincisi ve en önemlisi oyuna inancımız. Biz oyunu hiçbir zaman oyuncu üstünden okumadık. Oyun üzerinden okuduk. İyi bir düzenimiz ve oyuncuya uygun oyun sistemimiz var. Bunun üstünden devam ediyoruz. Sahanın içinde çeşitliliklerimiz var. Farklı formasyonlar deniyoruz. Oyuncularımızın keyif aldığını düşünüyoruz. Bize tamamen inanıyorlar ve teslim olmuş durumdalar. Biz de onlardan çok memnunuz. Karşılıklı bir sinerji var. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular, A Milli Takım'a katılan Onur var. Son maçta o da oynadı. İyi bir performans gösterdi. Arkasının da geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GÜZEL VE HUZURLU BİR ORTAM VAR"

Kayserispor'da güzel ve huzurlu bir ortam olduğunun altını çizen Atan, "Dediğim gibi bizim ekip olarak sırtımızı dayadığımız tek unsur oyun ve oyun gücü. Ayrıca çok çalışma. Biz çok çalışmaya, çok tekrara inanıyoruz. Oyuncularımızı interaktif bir şekilde oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Onlar da bizim konuştuğumuz dilden konuşuyorlar. Gayet güzel analizler geçiyor. Oyuncularımız tamamen oyunun içine dahil olmuş durumdalar. Sahanın içinde sistem, taktik ve formasyon konuşuyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Teknik ekip ve futbolcular olarak sadece futbol konuşuyoruz. O yüzden güzel ve huzurlu bir ortam var" dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE HER OYUNCU GİDEBİLİR"

Teklif gelmesi halinde hiçbir oyuncunun önünü kesmeyeceklerini ancak bunun için de belli bir bedel ödenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımızla buluştuğumuzda ilk söylediğimiz şey onların market değerlerini arttırmaktı. Biz onlara uygun bir oyun formatı düzenleyeceğiz, onlar da bu oyunun içinde hem kendilerini geliştirecekler hem de market değerleri artacak diye planlamıştık. Bunları görmek güzel. Oyuncularımıza teklif gelmesi gayet güzel. Ama benim daha önce de bir söylemim vardı. Benim çalıştığım hiçbir kulüp, özellikle Kayserispor, yönetimimizle de aynı şeyi düşünüyoruz; Biz büyük takımlara oyuncu yetiştirmekten ziyade, satan, üreten bir kulüp olmak zorundayız. Her oyuncumuz tabii ki zamanı geldiğinde gidebilir. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama bunun giderken de bir bedeli olması gerekiyor. Bu bir ticaret gibi artık. Futbol bir endüstri. Kulüplerin yaşayabilmesi için oyuncu gelirlerinin artması gerekiyor. Bunu da özellikle yaz transfer döneminden yakalayabilirsek ne mutlu bize. Şu an için gelen bir teklif yok. O yüzden bu transfer döneminde çok sıcak baktığımızı söyleyemeyiz."

"RONALDO'DAN DOLAYI FAVORİM PORTEKİZ"

Dünya Kupası'ndaki favorisinin de Portekiz olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim duygusal favorim Ronaldo'dan dolayı Portekiz. Zor ama bence İngiltere de kazanabilir." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan'ın açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

Detaylar DHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN İbrahim ALİOĞLU

2022-12-07 13:03:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.