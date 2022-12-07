Hatayspor, Antalya´da çalışmalarına devam ediyor

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Mustafa AKIN/Belek(Antalya),(DHA) Hatayspor, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya´da kampa giren Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 1'e 1 ve 2'ye 2 hücum ile savunma çalışmalarıyla devam etti. Bordo-beyazlılar idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile tamamladı.

Hatayspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN

2022-12-07 14:37:05



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