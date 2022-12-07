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Profesyonel ve amatör golfçülerin mücadele ettiği golf turnuvası başladı

DHA

Profesyonel ve amatör golfçülerin mücadele ettiği golf turnuvası başladı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde profesyonel ve amatör sporcuların katılımıyla düzenlenen 24. Golf Mad Golf Turnuvası başladı.
Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nün Sultan ve Pasha sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda 22 ülkeden 40'ı profesyonel 160 sporcu yer aldı. Kadınlar Lady European Tour'u 3 kez şampiyon olarak tamamlayan İskoç Carly Booty'un yanı sıra Danny Heard, Anton Bobrik, Nick Baron, Alex Murrelly, Mutlu Güner, Bülent Altıntaş, Sinan Çağlayan, Ulaş Karataş ve Cahit Kaya gibi profesyonel isimler turnuvada mücadele ediyor. Turnuvaya ayrıca amatör olarak Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat da katıldı. Bir profesyonel, 3 amatörden oluşan 40 takım 4 gün sürecek turnuvada birinci olabilmek için yarışacak.
Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Dünyanın dört bir yanından 22 ülkeden 160 golfçü, toplam 60 bin Euro ödül için mücadele ediyor. Çok ünlü isimler turnuvamızda. Turnuva yağmur ile başladı ama hava şartları çok uygun" dedi.
Turnuvada ünlü oyuncuların da mücadele ettiğini belirten Kara, "Kadınlar Lady European Tour Turnuvası'nı 3 kez şampiyon olarak tamamlayan İskoç Carly Booty da turnuvamızda yarışıyor. Zorlu bir hafta olacak. Birinciye 5 bin Euro ödül verilecek" diye konuştu.
Turnuva, 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bekir Kara röportaj
Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-12-07 14:44:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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