TOKİ, Antalya yangını sonrası Akseki'de 64 evin yapımını tamamladı



ANTALYA, (DHA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) orman yangını sonrası Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi´nde 64 yeni evin yapımını tamamladı. Antalya´nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl orman yangınında alevlere teslim olan evlerin yerine TOKİ tarafından 64 ev yapıldı. BU AY İÇERİSİNDE HAK SAHİBİ VATANDAŞLARA TESLİM EDİLECEK TOKİ´den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kepezbeleni Mahallesi´nde 64 yeni evin yapımı tamamlandı. Evler, 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evler bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca yeni yapılan alanda, köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekildi, yeniden elektrik direkleri dikildi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2022-12-07 16:32:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.