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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dental turizm'de Antalya'ya yoğun ilgi

DHA

'Dental turizm'de Antalya'ya yoğun ilgi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DİŞ Hekimleri Odası Antalya Şube Başkanı Gassan Yücel, dünyanın her köşesinden hastanın diş tedavisi için Türkiye'ye geldiğini belirterek, dental turizminde Antalya'ya yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Diş Hekimleri Odası Antalya Şube Başkanı Gassan Yücel, Türkiye'de yıllardır sağlık turizmi yapıldığını, 2017'de 'sağlık turizmi ve turistin sağlığı' adı altında Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelik çıkardığını hatırlattı. Sağlık turizminde, dental turizmin önemli yer tuttuğunu belirten Yücel, tedavi için dünyanın her yerinden hasta geldiğini, en çok implant ve kozmetik amaçlı tedaviler için başvurulduğunu söyledi.
KENTTE DİŞ HEKİMİ SAYISI 2 KATINA ÇIKTI
Antalya'da dental turizmin yoğun şekilde yapıldığını anlatan Yücel, "Hastaların buradaki iklime daha rahat adapte olması, direkt uçuş olarak yolculuk yapılabilmesinin kolaylığı, otellerin sayısındaki fazlalık ve kliniklerdeki hizmeti bir araya getirince Antalya çok cazip bir dental turizm merkezi haline geldi. 5-6 senedir çok popüler olan dental turizmi, sürdürülebilir yüksek kalitede olsun diye uğraşıyoruz. Antalya'da diş polikliniği sayısı kısa süre içinde 100'den 350'lere geldi. 1000'den 1850-1900'lere gelen üye sayımızla çalışmaktayız" dedi.
UYGUN RAKAMDA YÜKSEK KALİTE
Gassan Yücel, uygulamaları anlatarak, "Hastalar eksik dişlerinin giderilmesi, fonksiyon amaçlı ya da kozmetik yani gülüş tasarımı adı altında biraz daha estetik beklentiyle buraya geliyor. 1-2 kere ya da 3 kere gelip birer hafta, 10'ar, 15'er gün kalarak tedavilerini yaptırıp gidiyorlar. Aslında geldikleri ülkelerde de benzer tedavileri alabilirler ama Türkiye'de biraz daha uygun rakamlarla benzer ya da yüksek kalitede bu tedavileri alabildikleri için burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.
ANTALYA'YA BÜYÜK TALEP
Dental turizminde kentin önemine vurgu yapan Gassan Yücel, "Antalya, ulaşımın kolaylığı, buradaki hizmet kalitesinin fazlalığı nedeniyle özellikle dental turizminde öne çıkıyor. Antalya'nın bilinilirliğinin artmasıyla kentte büyük talep oluştu. Dolayısıyla İstanbul'daki diş hekimleri bu talebi görünce Antalya'ya gelip klinik açarak daha kurumsal bir şekilde hizmet vermeye gayret ediyor" dedi.
Dental turizmi için dünyanın her tarafından hasta geldiğini söyleyen Yücel, "Yoğunlukla Avrupa ülkeleri. Fransa, Belçika, özellikle İngiltere gibi ülkelerden geliyorlar. ABD'den, Kanada'dan Avustralya'dan, Güney Afrika'dan gelen hastalarımız da var" diye konuştu.
EN ÇOK İMPLANT VE GÜLÜŞ ESTETİĞİ TEDAVİSİ
Hastaların en çok tercih ettiği tedaviyi açıklayan Yücel, "İmplant tedavisi, Avrupa ve Amerika ülkelerinde genellikle çok yüksek maliyetli tedaviler. Hastaların çoğu implantla alakalı tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor. Çoğunluğu eksikliğini gidermek için hasta kabulündeler. Tabi son zamanlarda gülüş tasarımı ya da kozmetikle ilgili beklentiler dolayısıyla gelen hastalar da var. Bizler aldığımız eğitim dolayısıyla sağlam dişe çok dokunma taraftarı değiliz ama yurt dışından gelen genç hastalarda böyle bir bilinç oluşmuş. Sapasağlam dişlerini kestirip bembeyaz ışıl ışıl diş istiyorlar. Biz çok tercih etmiyoruz. Genellikle fonksiyon ya da doğala yakın fonksiyona yakın tedaviler yapmaya gayret ediyoruz ama bir miktar bu tarafa da kayma var. Gülüş tasarımı için de Türkiye'yi tercih etmeye başladılar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-12-08 09:56:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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