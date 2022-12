Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır: Şampiyon olmak istiyoruz

"Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk"

"Dünya Kupası'nda iyi kaleci performansları var"

"Geçen sene farklı bir oyun planı vardı, bu sene de farklı bir oyun planı olacak"

"Sakatların dönmelerine çok sevindik"

"Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir"

"Derbiler özel maçlar oluyor"

"Ligde de, kupada da her yerde iddiamız var"

"Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler"Mustafa AKIN Olgucan KALKAN / Belek (Antalya),(DHA) Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, "Güçlü bir oyunla ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" dedi.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm bölgesinde sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk bölümünde çok da kötü olmadıklarını ifade eden Uğurcan Çakır, "Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok da kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Gecen seneden çok oyuncu gitti geldi, bu yüzden uyum zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumumuzu geliştirmeye çalıştık" diye konuştu.

"BU SENENİN DAHA ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

26 yaşındaki başarılı kaleci, takımdaki adaptasyonla alakalı bir soru üzerine, "Çok oyuncu değişince saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Geçen seneki kadroda yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. 11'e yeni oyuncu gelince uyum sorunu oluyor. Güçlü bir oyunla ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA İYİ KALECİ PERFORMANSLARI VAR"

Dünya Kupası'nda iyi performansa sahip kalecilerin olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır, "Biz de orada olup kedimizi tüm dünyaya göstermek isterdik ama şanssızlıklardan dolayı orada olamadık. Çeyrek finalden sonra da çok iyi performanslar olacaktır. Messi'yi takip ediyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE FARKLI BİR OYUN PLANI VARDI, BU SENE DE FARKLI OYUN PLANI OLACAK"

Bordo-mavili kaleci, geçen sene ile bu sene arasındaki taktik farkı hakkında ise, "Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücumla gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısaldı. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışıyoruz. Bu kampta da biraz bunun üzerinde durduk. Geçen sene farklı bir oyun planı vardı, bu sene de farklı bir oyun planı olacak" ifadelerini kullandı.

"SAKATLARIN DÖNMELERİNE ÇOK SEVİNDİK"

Sakatlığını atlatan oyuncular hakkında da konuşan Uğurcan, "Edin (Visca) ağabey son 10 sezonda her yıl 10 gol, 10 asist yapmış. Kaybı büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli bir oyuncu. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. İkisi de çok kaliteli isimler. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Saha içinde bize yardım edecek isimler."

"FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI KIRILMA MAÇI OLABİLİR"

Uğurcan Çakır, liglere verilen aranın ardından karşılaşacakları Fenerbahçe müsabakasının final maçı olmayacağını vurgulayarak, "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek, bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil" şeklinde konuştu.

"DERBİLER ÖZEL MAÇLAR OLUYOR"

Derbilerin özel maçlar olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Evimizde veya deplasmanda ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbi maçlarda iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

"LİGDE DE, KUPADA DA HER YERDE İDDİAMIZ VAR"

Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekibin her kulvarda iddialı olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Sezona Şampiyonlar Ligi play-off'unda başladık. Sonra gruplarda pek de fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de, kupada da her yerde iddiamız var."

"HAKAN, KAAN VE TAHA ÇOK YETENEKLİ KALECİLER"

Uğurcan Çakır, takımdaki genç kaleciler hakkında ise şöyle konuştu:

"Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha lig maçlarında iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını görüyordum, eksiklerini söylemeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara ağabeylik yapmaya çalışıyorum, ben ağabeylerimden böyle görmüştüm. Umarım Trabzonspor kalesini de uzun yıllar korurlar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uğurcan Çakır'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Mustafa AKIN Olgucan KALKAN

2022-12-08 11:47:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.