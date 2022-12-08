Başakşehir taktik çalıştı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ali DANAŞ / BELEK(Antalya), (DHA) Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci etap çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya´nın Belek turizm bölgesine gelen Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5´e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

İstanbul ekibi, bugün saat 18.00'de yapacağı idmanla Antalya kampındaki çalışmalarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Emre Belözoğlu'ndan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Ali DANAŞ

2022-12-08 13:07:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.