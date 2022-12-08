Antalya'da suç örgütlerine operasyonda 21 gözaltı; aralarında polis ve bekçi de var

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu suç örgütlerine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları çıkar amaçlı suç örgütlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında polis, bekçi, infaz koruma memurlarının bulunduğu 19 kişi ile örgüte silah temin eden 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, ifadelerinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-08 15:22:42
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