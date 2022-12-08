Sivasspor, hazırlık maçında Saarbrücken'i yendi

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Olgucan KALKAN Serhan TÜRK / BELEK(Antalya), (DHA) Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi FC Saarbrücken'i 2-1 mağlup etti.

Antalya´nın Belek turizm bölgesinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi FC Saarbrücken ile karşılaştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sahaya, Emre Satılmış, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charis Charisis, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski ilk 11´iyle çıktı. Mücadele Sivasspor'un gollerini 34'üncü dakikada penaltıdan Karol Angielski, 63'üncü dakikada Dia Saba atarken; FC Saarbrücken´in golünü ise 71'inci dakikada Justin Steinkötter kaydetti.

Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.30´da Ankaragücü ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN

2022-12-08 17:30:39



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