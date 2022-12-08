Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Mustafa AKIN / ANTALYA, (DHA) Fenerbahçe, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.
Dünya Kupası´na verilen arada Antalya´nın Belek turizm merkezine gelen Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde konakladıkları otelin sahasında yapılan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve koşu çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Jesus´un detayları
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-08 17:57:55
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