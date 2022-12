Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir Barış olacağını düşünüyorum. İlk geldiğimde biraz daha dağınık bir Barış vardı. Bugün her anlamda daha iyi bir Barış var. Profesyonel bir ekiple çalışıyorum" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp için Antalya Belek Turizm Merkezi'ne gelen Galatasaray, ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Barış Alper´in açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'daki kampımız çok güzel geçti. Antalya'ya geldik. Burada da güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. Kazasız belasız bir şekilde geçmesini diliyorum. Zaman zaman form düşüklüğü olabiliyor. Futbol hep aynı oynanmıyor. Bazen hatalar yapabiliyoruz ama biz Galatasaray'ız. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi Galatasaray'ı izleteceğimize inanıyorum. İyi ve sıkı çalışıyoruz. Ara bize iyi gelecek. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bazen kötü maçlar da çıkarabiliyoruz ama taraftarlarımız her zaman bizi destekliyor. Desteklemeye de devam etsinler. İyi bir Galatasaray olacağına inanıyorum.

Takımda rekabet güzel bir şey. Tüm oyuncular Galatasaray'ın başarısı için rekabet ediyor. İçeride çok güzel bir arkadaşlığımız var. Takımda büyük oyuncular var. Onlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Genç oyuncular olarak takımda olduğumuz için mutluyuz. Özellikle Gomis ve Icardi'nden çok şey öğreniyorum. Onlar bizim ilham kaynağımız.

Kısa süreli performanslara değil, kariyerimin tamamına odaklanıyorum. Bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Olaya birkaç maç için değil sadece süreç odaklı bakıyorum. Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir Barış olacağını düşünüyorum. İlk geldiğimde biraz daha dağınık bir Barış vardı. Bugün her anlamda daha iyi bir Barış var. Profesyonel bir ekiple çalışıyorum.

Burak Yılmaz´a benzetildiğimi çok söylüyorlar. Burak ağabeyi de çok seviyorum. Ona benzetilmek benim için çok büyük duygu. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı vermek istiyorum.

Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Hocam da Beşiktaş derbisinde bana şans verdi. Hocamın benden çok ümitli olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle hep konuşuyorum. Eksiklerimi konuşuyoruz. Hocam büyük bir maçta bana şans verdi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak için mücadele ettim. Benim için iyi bir maçtı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barış Alper Yılmaz´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK

2022-12-08 20:10:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.