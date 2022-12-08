Alanya'da belediyenin sosyal hizmet binası inşaatında çökme; 3 yaralı



Engin ANAK/ ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediyenin şehir merkezinde inşa ettiği, yapımı süren sosyal hizmet binasının kalıp yapılan bölümünde çökme meydana geldi, 3 işçi hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alanya Belediyesi'nin Şekerhane Mahallesi´ndeki eski Cuma Pazarı alanına yaptığı Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi inşaatında çökme meydana geldi. Zemin katta beton dökümü sırasında tablanın çökmesi sonucu 3 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yaklaşık 1 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Bugün amansız bir kaza ile karşılaştık. Allah´a çok şükür ki 5060 işçimiz çalışıyor fakat sevindirici olan herhangi bir canımıza tehlike gelmemesidir. Bu alan 10 bin metreye yaklaşık bir çalışma alanı ve son rötuşlara geçerek bitirmek istiyorduk. Yağışlara yakalanmadan son 10 günde yoğun bir şekilde çalışmalara hız vererek tamamlamak istiyorduk. Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen sondan bir önceki kademe olan 1750 metrekarelik bir alanda kalıp ve demir bağlama işleri yapılıyordu ve bu alanın içerisinde bu işleri de tamamladıktan sonra bir tane de 450 metrekarelik bir alanımız kalmıştı. Dün akşamki kuvvetli yağmurdan sonra kalıp yapılan bölgede bir şişme ve kayma sonucunda çalışılan 1750 metrekarelik alanın 150 metrekarelik bölgesinde kalıplar çöktü. En sevindiricisi ise herhangi bir kaybımızın olmaması. Bir arkadaşımızın yüzünde bir çizik var, iki işçinin de vücudunda hafif yaralanmalar mevcut. Şu an hastanedeler ve az sonra taburcu olarak evine dönecekler" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-12-08 20:50:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.