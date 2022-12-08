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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip

DHA

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip


Beşiktaş Sporting Charleroi: 2-1 Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Sporting Charleroi´yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Muleka ve 39'uncu dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan  Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Belçika ekibi Sporting Charleroi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Mert Günok Welinton, Tayyip, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Gedson, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Muleka 11´iyle sahaya çıktı. Sporting Charleroi ise Patron Benbouali, Andreou, Wasinski, Tchatchoua, Marcq, Heymans, Bessile, Descotte, Morioka, Mbenza ilk 11'i ile maça başladı. 
15´inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muleka´nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patron´dan sekti. Dönen topta Muleka bir kez daha yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
39´uncu dakikada Beşiktaş farkı 2´ye çıkardı. Tayyip Talha Sanuç, orta alanda kaptığı top sonrasında takımını hücuma kaldırdı. Tayyip Talha, Muleka ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş´ın 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş ikinci yarıya Emrecan Uzunhan Montero değişikliğiyle başladı.
49´uncu dakikada konuk ekip farkı 1´e indirdi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Hosseinzadeh´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
58´inci dakikada Beşiktaş penaltı atışından faydalanamadı. Gedson´un yerde kalmasıyla hakem Ömer Faruk Turtay penaltı noktasını gösterdi. Dele Alli´nin penaltı atışında kaleci Koffi gole izin vermedi.  
Karşılaşmanın 59´uncu dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Dele Alli´nin yerine Semih Kılıçsoy, Redmond´ın yerine Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç´un yerine Berkay Vardar, Mert Günok´un yerine ise Ersin Destanoğlu´nu sahaya sürdü. 75´inci dakikada ise Gedson´un yerine Rosier oyuna dahil oldu. Mücadelenin 79´uncu dakikasında Masuaku ve Muleka´nın yerine Salih Uçan ve Emrecan Terzi oyuna girdi.  
GÜNEŞ´TEN 3´LÜ SAVUNMA TERCİHİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sporting Charleroi karşısında takımını 3´lü savunmayla saha sürdü. Lig devam ederken genel olarak savunmada 4´lü sistemi tercih eden tecrübeli teknik direktör, daha önce yaptığı açıklamalarda takımı farklı formasyonlarla sahaya sürebileceğini ifade etmişti. Güneş, hazırlık maçında savunma 3´lüsünü Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan´dan oluşturdu. 
CENK TOSUN GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE FORMA GİYMEDİ
Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli golcü Cenk Tosun, Charleroi karşılaşmasında grip olduğu için görev yapamadı.
EROL BULUT TRİBÜNDE
Beşiktaş´ın Charleroi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynadığı sahada yer alan tribünler tamamen doldu. 
AHMET NUR ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da Charleroi karşılaşmasını tribünden takip etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün siyah-beyazlıların kamp yaptığı otele geldi. Başkan Çebi, bugün de Beşiktaş´ın Charleroi ile oynadığı karşılaşmayı asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte takip etti. 
KEVIN N´KOUDOU KAMPA KATILDI
Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N´Koudou, akşam saatlerinde takımın kampına katıldı. 2022 Dünya Kupası´nda Kamerun formasıyla boy gösteren Kevin N´Koudou, Beşiktaş´ın Antalya kampına dahil oldu. DHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-08 20:59:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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