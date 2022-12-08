Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ANTALYA, (DHA) Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya´da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-12-08 22:19:08



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