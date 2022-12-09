Polis ve bekçilerin de olduğu suç örgütünün 21 şüphelisi adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları çıkar amaçlı suç örgütlerine dün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da olduğu 19 kişi ile örgüte silah temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-09 11:19:02
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