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Polis ve bekçilerin de olduğu suç örgütünün 21 şüphelisi adliyede

DHA

Polis ve bekçilerin de olduğu suç örgütünün 21 şüphelisi adliyede


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları çıkar amaçlı suç örgütlerine dün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da olduğu 19 kişi ile örgüte silah temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-09 11:19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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