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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolcular ve teknik adamlar, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

DHA

Futbolcular ve teknik adamlar, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı


Namık Kemal KILINÇ Mustafa AKIN / SERİK,(Antalya), (DHA)Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekipleri, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.
Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen arada Antalya´nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde kamp yapan Süper Lig takımlarındaki teknik ekipler ve futbolcular, cuma namazını kılmak için Dinler Bahçesi'ne geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve bazı oyuncular, Konyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivassporlu futbolcular ve teknik heyet saf tutup, camide cuma namazı kıldı. 
FEGHOULI´YE BÜYÜK İLGİ
Dinler Bahçesi´nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Karagümrük´te forma giyen Sofiane Feghouli, birçok vatandaşın fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Sivassporlu Robin Yalçın ise bir vatandaşa isteği üzerine eşofman üstünü hediye etti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların gelişi
Dinler Bahçesi´nden detay görüntüler
Futbolcuların detayları
Fotoğraf çekilmeleri
Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Namık Kemal KILINÇ Mustafa AKIN
2022-12-09 13:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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