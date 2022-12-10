Yabancı kadınlar cilt bakımı öğrenip meslek sahibi oluyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da meslek sahibi olmak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce kişi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'ndeki (KONSEM) meslek kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Kadın kursiyerlerin en çok tercih ettiği meslek kursları arasında ilk sırayı cilt bakımı ve temel makyaj alıyor.

Yerleşik yabancıların en çok yaşadığı ilçelerin başında gelen Konyaaltı'nda belediyenin KONSEM çatısı altında açtığı meslek ve hobi kurslarına ilgi oldukça yüksek. Meslek sahibi olmak isteyen yabancı kadınların yanı sıra, Antalyalılar meslek kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler, cilt bakım ve temel makyaj kursunda teorik ve pratik bilgiler öğretiyor. 756 saat eğitim alması gereken kursiyerler, girdikleri sertifika sınavı sonrası başarılı oldukları takdirde kendi işlerini kurabiliyor ya da bakım merkezlerinde çalışabiliyor.

KİMİSİ MESLEK, KİMİSİ HOBİ İÇİN GELİYOR

Merkez bünyesinde cilt bakımı ve temel makyaj kursu eğitimi veren Özlem Yıldız, "Her milletten öğrencim var. Burada hem meslek ediniyorlar hem de hobi amaçlı çalışmalarımıza katılıyorlar. Kursiyerler meslek edinmek için cilt bakımı öğreniyor. Kursların ardından kendilerine sertifika veriyoruz. 756 saat eğitimi tamamlayan kursiyerler, ustalık belgelerini almaya hak kazanıyor. Bu sürenin ardından girecekleri bir sınavda başarı elde etmeleriyle sertifikalarını alıp, iş yeri açabiliyor veya hali hazırdaki güzellik merkezlerinden birinde çalışabiliyor" dedi.

İRANLI NADA, HEM TÜRKÇE ÖĞRENDİ HEM CİLT BAKIMI

3 yıl önce İran'dan Antalya'ya gelip yerleşen kursiyerlerden Nada Rahmati, "Kursa ilk geliş amacım Türkçe öğrenmekti. Türkçeyi öğrendim diyebilirim. Artık meslek kursuna gitme kararı aldım. Cilt bakımı öğreniyorum. İleride kendi işimi yapmak istiyorum. Bir meslek için buraya kayıt oldum. Burada çok iyi arkadaşlarım oldu" diye konuştu.

UKRAYNALI NATALİ, KENDİ İŞ YERİNİ AÇMAK İSTİYOR

Ukraynalı Natali Erdoğdu ise "Kendim karar verdim. Böyle bir uygulama varmış. Mesleki olmak için bu kursa kayıt oldum. Kursu tamamladıktan sonra sertifika alıp, kendi iş yerimi açmak istiyorum. Belki ilk olarak home ofis çalışırım ama böyle hayalim var" dedi.

Emekli Hicaziye Çınar ise "Hobi amaçlı başladım. Kurslar çok güzel, vaktimizi güzel değerlendiriyoruz. Hem uygulamalı hem teorik bilgilendiriliyoruz. İlerde meslek sahibi olmak isteyenlere bu kursları tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-12-10 10:17:24



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