Napoli çabukluk ve hücum çalıştı

Mustafa AKIN / ANTALYA, (DHA) İtalya Serie A ekibi Napoli, hazırlıklarını sürdürdü.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık kampı için Antalya´nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya´ya gelen İtalya Serie A lideri Napoli, sabah saatlerinde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından iki gruba ayrılan mavi-beyazlı ekip, hücum organizasyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildiği öğrenildi.
İtalyan ekipte teknik direktör Luciano Spalletti ve bir futbolcu, İngiliz ekibi Crystal Palace ile yapacakları hazırlık maçı öncesinde bugün saat 14.00´te açıklamalarda bulunacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-10 10:57:41
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