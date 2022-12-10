(ÖZEL) Stjepan Tomas: Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Stjepan Tomas: Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur

DHA

(ÖZEL) Stjepan Tomas: Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur


Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen, son olarak Moldova'nın Sheriff takımında teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisi için çok özel bir insan olduğunu belirterek, "Çok iyi arkadaşız. İnşallah bu sene Süper Lig'de şampiyon olur. Zor gözüküyor ama Fenerbahçe de iyi takım rakip olarak. Bu sene ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur" dedi.
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de top oynayan, daha sonra Türkiye'de Antalyaspor, Çaykur Rize ve Göztepe kulüplerinde teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, kamp çalışmaları yapan kulüpleri takip etmek için Antalya'ya geldi. Regnum Carya Otel'de konaklayan Stjepan Tomas, Türk futbolu, hocaları ve futbolcuları hakkında beğenilerini anlatırken, kendi kariyeri hakkında da paylaşımda bulundu. Tomas, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "En son sezon başında Moldova'nın FC Sheriff Tiraspol takımında teknik direktörlük yaptım. Şu an ayrıldım ve Antalya'ya geldim. Burada kamp yapan çok takım var. Özellikle Napoli ve Crystal Palace'ın antrenmanları ve maçları benim için önemli. Bütün Avrupa takımlarının kamplarını boş olduğum için takip ediyorum. Hazırlık maçlarını izliyorum. Boş zamanda evde durmak kötü bir şey, onun için Antalya'ya geldim. Napoli lider, hocası da tecrübeli bir hoca. Onları takip ediyorum" dedi.
"BU SENE YA GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan hoca ile dün görüştüklerini anlatan Stjepan Tomas, şöyle devam etti:
"Onlar da Antalya'da kampta. Okan hoca benim için çok özel bir insan. Çok iyi arkadaşız. O zaten Galatasaraylı biri, onu seviyorum. İnşallah bu sene Süper Lig'de şampiyon olur. Okan hoca bunu hak ediyor. Kariyerinde kupalar aldı. Başakşehir'i şampiyon yaptı. İnşallah bu sene Galatasaray şampiyon olacaktır. Zor gözüküyor ama Fenerbahçe de iyi takım rakip olarak. Galatasaray yavaş yavaş toparlıyor. Sona kadar götürüp şampiyon olur. Bu sene ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe bu sene iyi yatırım yapıp geniş kadro kurdu. İyi gidiyorlar. Hoca da iyi. Sona kadar bence yarış olacak."
"ARDA VE KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORUM"
Türkiye'de genç oyuncuları takip ettiğini ve Fenerbahçe'den Arda'yı çok beğendiğini kaydeden Tomas, "Geçen sene Göztepe'de hocalık yaparken, Arda'yı canlı olarak izledim. Sol ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Galatasaray'da Kerem'i çok beğeniyorum" dedi.
"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA HOCALIK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
FC Sheriff Tiraspol takımında hocalık yaptığını, Avrupa'da hocalık yapmanın çok iyi olduğunu belirten Tomas, "Bir hoca için Avrupa'da oynamak çok önemli. Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadık. Bir hoca için bu çok önemli. Türkiye'de şu anda hocalık yapmayı düşünmüyorum. Avrupa'dan birkaç takımla görüşmem oldu. 1-2 sene Avrupa'da çalışıp ondan sonra Türkiye'ye gelebilirim. Galatasaray'da oynarken kupa maçında Fenerbahçe'yi 5-1 yendik. Kupayı kazandık. O maç benim için çok güzel. Bir de şampiyonluk yaşadım Galatasaray'da. Adnan Polat başkanımın 20.45 döneminde şampiyonluk yaşadım. Futbolda daha ileriye gitmeyi hedefliyorum. Türkiye'de hem tesis, hem statlar hem de yetenekli oyuncular var. Türk futbolunda inşallah yeni hocalar yetişir ve yüksek seviyelere gelir" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stjepan Tomas ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-12-10 10:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Napoli çabukluk ve hücum çalıştı
YEREL HABERLER Napoli çabukluk ve hücum çalıştı
(Görüntülü) (ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor bir gün mutlaka şampiyon olacaktır
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: ...
Savaşa rağmen 134 bin Ukraynalı Antalya'ya tatile geldi
YEREL HABERLER Savaşa rağmen 134 bin Ukraynalı Antalya'ya tatile ...
(Görüntülü) YABANCI KADINLAR CİLT BAKIMI ÖĞRENİP MESLEK SAHİBİ OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YABANCI KADINLAR CİLT BAKIMI ÖĞRENİP ...
(ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor bir gün mutlaka şampiyon olacaktır 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor bir gün ...
Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 ...
Yabancı kadınlar cilt bakımı öğrenip meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Yabancı kadınlar cilt bakımı öğrenip meslek sahibi ...
Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2021 Yılı Basın Ödülleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2021 Yılı Basın Ödülleri ...
(Görüntülü) ANTALYA - AGC BASIN ÖDÜLLERİ&#039;NDE DHA&#039;YA 4 ÖDÜL
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - AGC BASIN ÖDÜLLERİ'NDE ...
Alanya'da cinayetten tutuklanan kocanın yargılanmasına başlandı; olay yerinde keşif yapılacak
YEREL HABERLER Alanya'da cinayetten tutuklanan kocanın ...
Ekonomi ve hukuk buluşmalarının 12'ncisi Antalya'da düzenlendi
YEREL HABERLER Ekonomi ve hukuk buluşmalarının 12'ncisi Antalya'da ...
Alanya'da 6. kattan düştüğü iddia edilen kadının ölümüne ilişkin tutuklanan eşi hakim karşısında
YEREL HABERLER Alanya'da 6. kattan düştüğü iddia edilen kadının ...
Kurye ile polisler arasında çıkan arbedede 3'ü polis 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kurye ile polisler arasında çıkan arbedede 3'ü polis ...
Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti
YEREL HABERLER Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına devam ...
Bafetimbi Gomis: Bu sene 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum
YEREL HABERLER Bafetimbi Gomis: Bu sene 10-15 gol atabileceğimi ...
Galatasaraylı Gomis, şampiyonluğa ilerlemenin formülünü anlattı:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Gomis, şampiyonluğa ilerlemenin ...
(Görüntülü) Özge Ulusoy&#039;un babasından sonra aynı caddedeki kazada ölen Tuğçe defnedildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Özge Ulusoy'un babasından sonra ...
(Görüntülü) ANNESİNİ ÖLDÜRÜP &#039;HATIRLAMIYORUM&#039; DEMİŞTİ; TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNESİNİ ÖLDÜRÜP ...
Antalya'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikaları protesto edildi
YEREL HABERLER Antalya'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ...
Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi (2)
YEREL HABERLER Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ...
Antalya'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ...
Milletvekili Uslu, Finike'de portakal üreticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Uslu, Finike'de portakal üreticileri ile ...
(Görüntülü) - 25 BIÇAK DARBELİ ÖLÜMDE EŞ VE KAYINBİRADERE BERAAT
YEREL HABERLER (Görüntülü) - 25 BIÇAK DARBELİ ÖLÜMDE EŞ VE ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.