Dünyaca Ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır

Özlem YURTÇU KARABULUT / Adem AKALAN, Antalya (DHA) -Dünyaca ünlü acil tıp uzmanı ve yazdığı "Acil Tıp" kitabı dünyanın her yerinde tıp fakültelerinde temel ders kitabı olarak okutulan Prof. Dr. Judith E. Tintinalli, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin Antalya'da gerçekleştirdiği uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Tintinalli, Türkiye'deki acil tıbbın olağanüstü olduğunu kaydederek "Acillerde gördüğünüz manzara toplumun yansımasıdır, bir ülkenin acillerine baktığınızda size o ülkede neler olduğunu anlatır" dedi. Türkiye'de daha çok hasta yakınlarından gelen sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili de "Amerika'da acillerdeki şiddet hastalardan gelir. Ama onlar da ya akıl sağlığı yerinde olmayan ya da madde etkisi altındaki olan kişilerdir" diye konuştu.

Dünyanın neredeyse her yerinde tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu, hatta televizyon tarihinin en çok Emmy adayı olan ve ünlü aktör George Clooney'in de başrol oynadığı hastane dizisi ER'da oyuncuların rollerini daha gerçekçi oynayabilmeleri için el kitabı oldu. "Emergency Medicine (Acil Tıp)" kitabının yazarı ve acil hekimliğinin dünyadaki duayeni Prof. Dr. Judith E. Tintinalli, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin Antalya'da gerçekleştirdiği 18'nci Acil Türkiye Tıp ve 8'nci Avrasya Acil Tıp Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. ER dizisinin bir bölümünde de rol alan Prof. Dr. Tintinalli, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Dr. Tintinalli, "Acillerde gördüğünüz manzara toplumun yansımasıdır, bir ülkenin acillerine baktığınızda size o ülkede neler olduğunu anlatır" dedi. Dr. Tintinalli, Türkiye'de sağlıkta şiddetin en sık yaşandığı yer olan acil servislerde şiddetin daha çok hasta yakınlarından gelmesine yönelik olarak da "Amerika'da acillerdeki şiddet hastalardan gelir ama onlar da ya akıls ağlığı yerinde olmayan ya da madde etkisi altındaki olan kişilerdir. O nedenle hukuki açıdan sorumluluk altında da olmazlar pek" diye konuştuDÜNYACA ÜNLÜ DİZİDEKİ OYUNCULAR ONUN KİTABI İLE ROLLERİNE ÇALIŞTI

ER dizisinin 10'uncu sezon bölümlerinden birisinde rol almasıyla ilgili detayları da anlatan Prof. Dr. Tintinalli, "Açıkçası çok fazla televizyon izlemezdim. Dizinin yapımcısı da acil tıp uzmanıydı. Dizi setindeyse kucak dolusu tıp kitapları olurdu. Karakterler rollerini daha gerçekçi çalışsın diye. O kitaplardan birisi de benim yazdığım 'Tintinalli's Emergency Medicine' kitabıydı. Sonra beni aradılar ve dizide yer alıp alamayacağımı sordular. Dizinin bir bölümünde rol aldım ama sendika, gerçek doktor olduğumuz için repliğe izin vermiyordu, bana da figüran olarak sahnelerden birkaçında, arkada hasta bilgisi giren bir doktor olarak yer verdiler. Çok eğlenceliydi, çok güzel vakit geçirdik" dedi."ŞİDDET ABD'DE 'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYAN' HASTALARDAN GELİYOR"

Acil tıbbın "toplum bazlı" tek branş olduğuna da değinen Prof. Dr. Tintinalli, Türk Acil Tıbbının olağanüstü olduğunu söyledi ve acillerde yaşanan şiddetin daha çok hasta yakınlarından geldiği ülkemize göre ABD'de durumun daha farklı olduğunu anlattı. Prof. Dr. Tintinalli, "Acillerde gördüğünüz her şey, toplumda size neler olduğunu anlatır. Eğer bir ülkedeki bütün acillere bakarsanız, size ülkenizde neler olduğunu da anlatır. Türk Acil Tıbbı gerçekten olağanüstü. Amerika'daki şiddet vakalarının çoğu, akıl sağlığı hastalarından gelir. Ya da ilaç veya alkol gibi madde etkisi altındaki insanlar sağlık çalışanlarına şiddet gösterebilir. O nedenle hukuki olarak pek bir şey yapamazsınız, çünkü hasta hukuki sorumluk altında değildir. Bence şiddetin artışı, pek çok çalışmada da gösterildiği gibi, toplumda neler olduğunun yansıması da bir yandan. Yani filmler, Twitter, facebook gibi sosyal medya mecralarında şiddet büyüdükçe büyüyor. Belki de gördüğümüz budur" şeklinde konuştu."BU PANDEMİ ACİL SERVİSLERİN KRİTİK ÖNEMİNİ DE GÖSTERDİ"

Kovid pandemisinin acil tıpta pek çok ezberi değiştirdiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Tintinalli, bu pandeminin acil servislerin ne kadar kritik bir noktada olduğunu ispatladığını söyledi. Prof. Dr. Tintinalli, "Kovid, acil servis pratiklerini de değiştirdi. Biz hep negatif etkilerini düşündük başlarda, insanlar öldü, insanlar hastalandı, sağlık çalışanları hastalandı. Ama bu, aynı zamanda bizim enfeksiyon hastalıklarıyla mücadeledeki düşünce şeklimizi de değiştirdi. Acil servislerde bu hastalıklarla gelen büyük hasta nüfuslarıyla nasıl baş edeceğimizi gördük. Bu hastalıklardan korunma konusunda nasıl uygulamalar yapmamız gerektiğini öğrendik. Dünyada pek çok problem yaşadık çünkü kanıtlara ihtiyacımız vardı ama bu salgında ilk başlarda kanıtımız yoktu. Kovid, bu hastalıklarla nasıl mücadele edeceğimiz konusundaki düşünce tarzımızı komple değiştirdi, acil servislerin bundan sonra da artık hep kritik pozisyonda kalacağını gösterdi. O nedenle de daha çok desteklenmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez Özlem YURTÇU KARABULUT, Adem AKALAN

2022-12-10 11:15:51



