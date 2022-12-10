Hatayspor'da Burak Bekaroğlu ilk idmanına çıktı

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Hatayspor´da yeni transfer Burak Bekaroğlu, takımla ilk idmanında yer aldı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada hazırlıklarını Antalya´nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Hatayspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-beyazlılar, dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor ile 2,5 yıllık anlaşma imzalayan tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ise takımla ilk idmanına çıktı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-12-10 13:16:25



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