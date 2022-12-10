Sivasspor, kampı Ankaragücü galibiyetiyle tamamladı

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Namık Kemal KILINÇ Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Antalya kampının son hazırlık maçında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaştı. Hüseyin Aygün Futbol Merkezi'nde oynanan mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Alper Oran yönetirken; yardımcılıklarını ise Muratcan Ilgaz ve İbrahim Ethem Potuk yaptı. Kırmızı-beyazlılar sahaya, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Kader Keita, Isaac Cofie, Uğur Çiftçi, Dia Saba, Ahmed Musa ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle çıktı. Sivasspor'un gollerini 31'inci dakikada Mustapha Yatabare ve 41'inci dakikada Dia Saba kaydetti.

Demir Grup Sivasspor, kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Partizani'yi 2-0, FC Saarbrücken'i ise 2-1 mağlup etmişti. Kampı tamamlayan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını Sivas'ta kendi tesislerinde sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ Serhan TÜRK

2022-12-10 14:53:05



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