Suç örgütü operasyonunda polis ve bekçilerin de olduğu 21 şüpheli, adli kontrolle serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında polis, bekçi, infaz koruma memurlarının bulunduğu 19 kişi ile örgüte silah temin ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Mahkemesi´ne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-12-10 15:01:01
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