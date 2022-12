Napoli Teknik Direktörü Spalletti: Kim'in ayrılık ihtimali zor

"Fatih Terim umarım bir an önce hocalığa geri döner"

"Sundukları imkanlar için Ali Şafak Bey´e teşekkür ederim"Olgucan KALKAN Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kim Min-Jae´nin adının başka takımlarla anılmasıyla ilgili, "Bizim kulübe geldiğiniz zaman Napoli taraftarının tutkusunu gördüklerinde oyuncular gitme konusunda sorun yaşıyorlar, bırakamıyorlar. Kim´in bizden ayrılmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Yaptığı çalışmalarıyla burada mutlu olduğunu gösterdi. Kim´in ayrılık ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek Turizm Merkezi´ndeki Regnum Carya´da kamp çalışmaları gerçekleştiren İtalya Serie A lideri Napoli, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İtalya ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısını Türk spor basınının yanı sıra, Napoli Kulübü'nün medya temsilcileri ve Sky Sports 24, Fuorgioco, Calcio Napoli 24 TV, Nuovevoci ile İtalya'da yayın yapan internet siteleri temsilcileri katıldı.

Antalyaspor maçının kendileri için iyi bir test olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Bunu özellikle Nuri Şahin´in takımı olarak söylüyorum. Gerçekten futbolculuk kariyeri boyunca büyük bir futbolcuydu. Hocalığında da çok güzel şeyler aktarabildiğini gördük. Ayakları yere basan bir insan. Bunun hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Takımına da çok güzel bir futbol oynatıyor. Bizim için iyi bir testti. Takımdan istediğim yeni taktiksel şeyler vardı. Bunları yaptılar, gelişime açık olduklarını görmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yarın Regnum Carya´da Crystal Palace ile oynayacakları karşılaşmanın kağıt üstünde daha zor gözüktüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Onların başında da Patrich Viera gibi bir futbol canavarı var. Futbolculuğu döneminde 2 orta saha oyuncusunun yaptığı işi, tek başına yapabiliyordu. Karşımızdaki takım Premier Lig takımı. Biz yeni taktikler geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Bu arayı yeni şeyler katarak değerlendirmek istiyoruz. Rakibimizin Zaha gibi bir oyuncusu var. Hem hızlı hem de kaliteli. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Savunmada Gay gibi bir isme sahipler. Doucoure var. Onlar da iyi futbolcular. Kağıt üstünde daha yüksek seviyeli bir maç olacağını biliyoruz. Yeni taktikler geliştirerek devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Spalletti, "Sirigu adım adım devam ediyor. Geri dönüşü için çalışıyoruz. İtalya´da takıma katılabilecek. Demme de yorgun olduğu için riske etmek istemedik. Rrahmani´de de aynı Sirigu´da olduğu gibi adım adım gidiyoruz. Sirigu´dan biraz daha önde. Bu arada geliştirmemiz gereken özellikleri üstünde çalışıyoruz" diye konuştu.

"YAPILMASI GEREKEN BİR KAMPTI"

Kamp çalışmalarını değerlendiren Spalletti, "Böyle bir arayı değerlendirmek herkesin istediği bir süreç. İyi giderken her şey durmuş gibi gözükse de bizim için de fırsat. Geliştirmek istediğimiz şeylerin derine inerek geliştirebiliriz. Burası ideal bir ortam bizim için. Hazırlık maçları yapma fırsatımız da var. Futbolcularımızın istekli, arzulu olmaları önemli. Bazıları böyle bir kamp yapmasaydınız demişti. Ama bizim için yapılması gereken bir kamptı. Sezon içinde böyle süreçler gelecektir" açıklamasında bulundu.

"MONTELLA, PIRLO VE FARIOLI´Yİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Türkiye´de görev yapan Pirlo, Farioli ve Montella hakkındaki düşüncelerini aktaran İtalyan teknik adam, "Türkiye futbolunun çok yüksek seviyede olması onların buraya gelmesine neden oldu. Onları tebrik etmek lazım. Böyle bir lige gelmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Anlayış farklı, onları tebrik etmemiz lazım. Farioli için belki daha kolay. Daha uzun süredir burada. Pirlo´nun kendini geliştirebileceğini görmek, futbolcuyken yaptıklarını hocayken de yapabileceğini görmek güzel. Montella ile daha yakın bir ilişkim var. Karşı karşıya da oynadık. Hocalığını da yaptım. Onların burada olması, yeni bir lige gelmek, alışmak, fikirlerini aktarmak çok kolay değil" dedi.

"FATİH TERİM UMARIM BİR AN ÖNCE HOCALIĞA GERİ DÖNER"

Teknik direktör Fatih Terim ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Terim ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Onunla burada karşılaşıp, sarılamamak üzücü. Çok iyi bir insan. İlişkimiz iyi bir seviyede. Ailevi problemlerden dolayı görüşemedik. Buraya gelmeden bana mesaj atmıştı, mutlu olmuştu Keşke görüşebilseydik. Kendisi için en iyisini diliyorum. 2 gün önce bana bir hediye gönderdi. Umarım bir an önce hocalığa geri döner. Sanırım bunu kendisi de çok istiyor. Burada çalışan İtalyanlar teknik adamlar için ise şunu söyleyebilirim; 2 tanesi daha önce İtalya´da teknik direktörlük yaptı. Bence yeniden yapabilirler."

"TAKIMIMDAN MENUNUM VE SEZON SONUNA KADAR TAKVİYE DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu´nun transfer listelerinde olup olmadığı üzerine gelen bir soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:

"Kulübümüz transfer konusunda çalışan bir isim var. Takip ettiği oyuncular vardır. Takımdan memnunum ve sezon sonuna kadar takviye düşünmüyorum. Böyle kalmasını diliyorum. Ancak fırsat olursa yetenekli oyuncuları o zaman değerlendiremeye alabiliriz."

"KIM´İN AYRILIK İHTİMALİ ZOR"

Gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Kim Min-Jae´nin takımdan ayrılma ihtimalinin zor olduğunu dile getiren Spallletti, "Bizim kulübe geldiğiniz zaman Napoli taraftarının tutkusunu gördüklerinde oyuncular gitme konusunda sorun yaşıyorlar, bırakamıyorlar. Belki daha büyük takımlar olabilir ancak bizi bırakmak çok kolay olmuyor. Kim´in bizden ayrılmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bizimle mutlu olduğunu gösteriyor. Hem şehirde hem de takıma adapte olduğunu gösterdi. Yaptığı çalışmalarıyla burada mutlu olduğunu gösterdi. Kim´in ayrılık ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SUNDUKLARI İMKANLAR İÇİN ALİ ŞAFAK BEY´E TEŞEKKÜR EDERİM"

Regnum Carya´nın sahibi Ali Şafak Öztürk´e kamp olanakları için teşekkür eden Spaletti, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sunduğu bütün imkanlar için Ali Bey´e teşekkür etmek istiyorum. Hem bize evini açtı hem de kişisel olarak arkamızda durdu. Bütün isteklerimizi karşıladı. Kendisi Bodrumspor´un da başkanı. Şu anda alt ligde 6´ncı sıradalar. Onunla futbol konuşmak bana ayrı keyif verdi. Belki de o yüzden gönül rahatlığıyla tüm imkanları sağladı ve anlayışla karşıladı. Biz de büyük bir zevkle kendisini Maradona Stadyumu´na davet edeceğiz. Bu bizim için ayrı bir zevk olacak."

Luciano Spalletti´nin açıklamaları

