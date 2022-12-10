Kızı Özge'nin kesilen bacağı için motorlu testereyle eylem yaptı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, prematüre doğan kızı Özge'nin (8) sol bacağının, henüz 13 günlükken kesilmesinden sorumlu tuttuğu özel hastane çalışanları hakkında açtığı davalarda takipsiz kararı verilen, başvurusu Anayasa Mahkemesi'nce de iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesiyle reddedilen Ali İhsan Yıldırım, motorlu testereyle eylem yaptı. İnsan yoğunluğunun olduğu meydanda kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi bırakan Yıldırım, "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyoruz" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin kızları Özge, 1 Ocak 2014'te, 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel hastanede kuvözde, bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını henüz 13 günlükken diz kapağından kaybeden Özge, babasının, evin tavanına 150 TL harcayıp kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Ali İhsan Yıldırım, özel hastaneyi ihmalle suçlayıp davalar açtı. Yerel mahkemelerde açılan davalarda 2 kez takipsizlik kararı verildi. Ali İhsan Yıldırım'ın takipsizlik kararına itirazına da takipsizlikle sonuçlandı. Yıldırım, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ise başvurunun, 'hukuk sisteminde mevcut idari yargısal yollar tükenmeksizin yapıldığı' gerekçesiyle reddetti.

'KIZIMI SAKAT BIRAKTILAR'

Ali İhsan Yıldırım, kent merkezinde insan yoğunluğunun olduğu Attalos Meydanı'nda eylem yaptı. Kızı için 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini söyleyen Yıldırım, yanında getirdiği kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi bıraktı.

Amacının, ihmalden dolayı kızının bacağının kesildiğine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Özge'nin bir bacağı kesilip, adeta katledilmişken; suçluların korunması gücümüze gidiyor. Kızımı sakat bıraktılar. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum, oradan iç hukuk yollarının tükenmediğini belirterek reddettiler. Ancak, suçlular geziyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-10 16:02:26



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