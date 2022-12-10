Başakşehir, hazırlık maçında Westerlo'yu mağlup etti

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Wasterlo`yu 2-1 yendi
Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmaları yapan Başakşehir, hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Westerlo ile karşılaştı. Başakşehir karşılaşmaya, Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Chouiar ve Okaka ilk 11'iyle başladı.Westerlo mücadelenin 9'uncu dakikasında Dierckx'in golüyle öne geçti. Başakşehir, önce 38'inci dakikada Berkay Özcan'ın golüyle eşitliği yakaladı, ardından ise 40'ıncı dakikada Chouiar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmadan görüntüler (DGS Haber Kodu: 221210098)
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Serhan TÜRK
2022-12-10 17:46:53
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