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Konyaspor, Antalya kampındaki ilk maçında mağlup

DHA

Konyaspor, Antalya kampındaki ilk maçında mağlup


Konyaspor Gaziantep FK: 0-1
Olgucan KALKAN Ali DANAŞ / BELEK (Antalya), (DHA) Konyaspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Konyaspor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 44'üncü dakikada Maxim'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 
İkinci yarıda iki teknik adam da maçın 11'inde değişiklikler yaparak karşılaşmaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısı oldukça tempolu geçse de iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Mücadelede başka gol olmayınca Gaziantep FK, hazırlık maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN Ali DANAŞ
2022-12-10 18:30:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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