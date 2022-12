Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor

"Futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor"

Mustafa AKIN / Alanya, (DHA) Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, "Burada oynamış olduğumuz hazırlık maçlarını da kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir, bize özgüven veriyor" dedi.

Fenerbahçe´nin hazırlık maçında US Salernitana´yı 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu. Antalya kampının iyi geçtiğini dile getiren Lincoln, "İyi olduğumuz noktaları görmemiz ve kötü olduğumuz şeyleri en iyi şekilde analiz ederek düzeltebilmemiz için önemliydi. Burada oynamış olduğumuz hazırlık maçlarını da kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir, bize özgüven veriyor. Ligin başlamasına da bir süre kalmadı, bizim için önemli bir kamptı" diye konuştu.

"FUTBOLDA ÇOK YÖNLÜ OLMANIZ GEREKİYOR"

Lincoln, farklı mevkilerde görev almasıyla alakalı yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Bugün futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor çünkü futbol çok yönlü bir oyun. Birden fazla pozisyonda gerekiyorsa farklı pozisyonda oynayabilmeniz gerekiyor. Bende de bu var. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, hocamın benden neler istediğini anlıyorum. Takımımızda sadece ben değil, pek çok yönlü oyuncu var. Günün sonunda kazanan Fenerbahçe oluyor bu durumda" şeklinde konuştu.

