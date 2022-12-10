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Mert Hakan Yandaş: Henüz hazır değilim

DHA

Mert Hakan Yandaş: Henüz hazır değilim


"Çok daha özel bir sezon yaşamak istiyordum"
"Hocamız büyük bir otorite"
"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"
Mustafa AKIN /Alanya, (DHA) Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Geri dönemeye çabalıyorum şu anda. Hocam da sağ olsun hazırlık maçlarında şans vererek beni takımın içine adapte etmeye çalışıyor, ritim yakalamama yardımcı oluyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha sürecim var" dedi.
Fenerbahçe´nin hazırlık maçında US Salernitana´yı 3-0 yendiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu. Çok sert hazırlık maçları yaptıklarını dile getiren Mert Hakan Yandaş, "Mutluyuz, maçların hepsini kazandık. Her şey bizim adımıza çok iyi gidiyor. Hazırlık ya da resmi maç ayırt etmiyoruz. Benim burada 3´üncü senem. Gerçekten çok özel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Sonunda başaracağımıza inanan bir ekip var. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.
"ÇOK DAHA ÖZEL BİR SEZON YAŞAMAK İSTİYORDUM"
Mert Hakan, sezon başında sakatlık yaşayarak çok şanssız bir süreç geçirdiği ifade ederek, "Geçen sene güzel biten bir sezonun ardından bu seneki değişiklikler ve hedeflerle birlikte kendi açımdan bireysel koyduğum hedeflerle çok daha özel bir sezon yaşamak istiyordum. Her şeyini vermek isteyen bir yapım var ama sezon başı kamp döneminde yaşanan talihsiz bir sakatlık oldu. 2 ay süren bir sakatlık olunca adaptasyon süreci de uzun oluyor. Bu tempoyu yakalamak için gayret gösteriyorsunuz. Bunu yaşarken yine şanssız bir temasla oluşan diz sakatlığı oldu. Hiç kimse yaşamak istemez, zaten kimse benim kadar üzülmemiştir" dedi.
"HENÜZ HAZIR DEĞİLİM"
Arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmanın kendisini zorladığını kaydeden Mert Hakan, "Bu kadar özel bir sezonu dışardan izlemek, takımıma yardımcı olamamak bana bu süreçte çok zor geldi. Geri dönemeye çabalıyorum şu anda. Hocam da sağ olsun hazırlık maçlarında şans vererek beni takımın içine adapte etmeye çalışıyor, ritim yakalamama yardımcı oluyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha sürecim var. Benim adıma her şey iyi gidiyor. Bir an önce kendimi toparlayıp inşallah sakatlık yaşamadan sezonu bitirmek ve takıma bir an önce katkı vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok özel bir sezon yaşıyoruz. Burada 3´üncü sezonum. Çok özel bir ortam var. Herkesin diyaloğu çok iyi. İnşallah hak ettiğimiz güzel ve mutlu sona ulaşırız" şeklinde konuştu.
Mert Hakan, öncelikli hedeflerinin kupada oynayacakları İstanbulspor maçı olduğunu, onu geçmeleri durumunda Trabzonspor mücadelesini düşüneceklerini dile getirdi.
"HOCAMIZ BÜYÜK BİR OTORİTE"
Teknik direktör Jorge Jesus hakkında da konuşan Mert Hakan, "Başından beri bir otorite var. Kim ne kadar oynarsa oynasın tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış bir futbolcu ortamı var ve bunu sağlayan da bir otorite var. Hocamız büyük bir otorite. Bizim ona inanmamız, onun bize sert ama babacan gelmesi, bütün birlikteliği ve samimiyeti oluşturuyor. Herkesin birbirine inandığı güzel bir ortam var. Bu sene çok özel bir yıl. Hocamızla, oyuncularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılı olmasıyla herkes tek hedefe odaklanmış halde. Hoca, kulübe yardımcı olmak açısından burada bulunuyor. Ben de takım arkadaşlarıma kavga demeyelim de reaksiyon olarak bunları saha içinde vermemiz gerekiyor. Herkesin birlikte kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Takımda herkes birbirine yardımcı olmak istiyor. Bu takımın içinde bulunduğum, bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Mert Hakan, sarı-lacivertli taraftarlar ile ilgili ise "Taraftarlar olduğu sürece benim hep söylediğim bir şey var, Kadıköy'de kaybetme ihtimalimiz yok. Onların gücü inanılmaz. Birlikteliğimiz inanılmaz. Söylenenlere değil yapılanlara ve reaksiyonlara baksınlar. Güzel bir ekip var. Biz birlikte kaldığımız sürece bize kimse engel olamaz. Bize inanıp bu şekilde devam etsinler. Bu sezon arkamızda inanılmaz duruyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mert Hakan Yandaş´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Mustafa AKIN
2022-12-10 19:53:12

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