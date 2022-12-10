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Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile berabere kaldı

DHA

Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile berabere kaldı


Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadeleye Galatasaray; Jankat Yılmaz, Dubois, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Baran Aksaka, Mata, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ile 11'iyle sahaya çıkarken; Adana Demirspor ise Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen ilk 11´iyle sahadaydı. 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Galatasaray´ın gollerini 49 ve 75´inci dakikalarda Yusuf Demir kaydederken, Adana Demirspor´un gollerini ise 13 ve 60´ıncı dakikalarda Gulbrandsen attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçın özet görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Serhan TÜRK
2022-12-10 22:47:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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