Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile berabere kaldı

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadeleye Galatasaray; Jankat Yılmaz, Dubois, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Baran Aksaka, Mata, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ile 11'iyle sahaya çıkarken; Adana Demirspor ise Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen ilk 11´iyle sahadaydı. 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Galatasaray´ın gollerini 49 ve 75´inci dakikalarda Yusuf Demir kaydederken, Adana Demirspor´un gollerini ise 13 ve 60´ıncı dakikalarda Gulbrandsen attı.
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DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Serhan TÜRK
2022-12-10 22:47:54
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