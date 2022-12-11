Antalya'da miras cinayetine 2 tutuklama



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kardeşler arasında yaşanan miras tartışmasında Fikret Çelik'i (65) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nazmi Çelik ile oğlu A.Ç. tutuklanırken, eşi G.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde, Nazmi Çelik ile kardeşi ve yeğenleri arasında, miras kalan 3 katlı bina nedeniyle tartışma çıktı. Çelik'in oturduğu, babadan kalma binanın miras olduğunu belirten kardeşi ve ölen ağabeyinin çocukları, satış için yargıya başvurdu. Tarafların da hazır bulunduğu binada, 8 Aralık saat 11.00 sıralarında, hakim ve avukatlarla keşif yapıldı. Keşif ve keşfe dair tutanakların tutulması sırasında mirasçılar arasında tartışmalar yaşandı. Görevliler, keşif yerinden ayrıldıkları sırada tartışma, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Nazmi Çelik'in ağabeyi Fikret Çelik, boynuna isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Şu an hayatta olmayan kardeşlerden en büyüğünün oğlu olan Fatih Çelik'in ayağından yaralandığı kavgada, Nazmi Çelik'in oğlu da yumruk darbeleri aldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fikret Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nazmi Çelik ve eşi G.Ç. ile oğlu A.Ç. ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı

TUTUKLANDILAR

Polis merkezinde ifade veren şüpheliler, kimseyi öldürmek gibi bir niyetleri olmadığını, kendilerine karşı saldırı yapıldığını ve yaşananlardan dolayı çok pişman olduklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye yan kapıdan güvenlik önlemleri altında alınan şüphelilerden Nazmi Çelik ve oğlu A.Ç., savcılığa verdikleri ifadenin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Nazmi Çelik'in eşi G.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2022-12-11 10:26:50



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