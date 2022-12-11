Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce öğreniyor

DHA

Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce öğreniyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) HER yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da müşterileriyle daha iyi iletişim kurmayı hedefleyen taksiciler, görev yaptıkları duraklarda 20 kişilik gruplar halinde İngilizce eğitimine başladı. Taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğreniyor, yolcusunu götürüp döndükten sonra kaçırdığı konularda meslektaşlarından yardım alıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte ihtiyaç duyulan sektörlerde toplumsal duyarlılık göz önüne alınarak yetişkinlere yönelik eğitim verilmesi amacıyla 'Şehir Okulu' adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında gençlere park ve açık alanlarda skuter kullanımı, taksi şoförlerine görev yaptıkları durakta yabancı dil, diksiyon, psikoloji ve ilkyardım eğitimi, alışveriş merkezi çalışanlarına hijyen, etkili iletişim kursu, ev hanımlarına mahallelerinde ya da oturdukları sitede istihdam sağlayıcı kurslar, refakatçilere hastanelerde hijyen, sağlıklı beslenme, turizm sektöründe çalışanlara otellerde yabancı dil, ilkyardım, yiyecek içecek, animasyon, diksiyon, halkla ilişkiler, çiftçilere köylerde, seralarda, arı yetiştiriciliği, budama, seracı kursu, gübreleme, emeklilere de kahvehanelerde sosyal ve kültürel kurslar gerçekleştirilecek. Proje, taksicilere yönelik yabancı dil kurslarıyla uygulanmaya başlandı.
TAKSİ DURAĞINDA EĞİTİM
Son dönemde yaşayan yabancı nüfusunun hızla arttığı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, taksiciler görev yaptıkları durakta İngilizce öğrenmeye başladı. 20 kişilik gruplar halinde kursa katılan taksicilere, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli eğitmenler İngilizce dersi veriyor. Temel İngilizce eğitimi alan taksiciler, müşterileriyle sıkça diyalog kurduğu cümleleri öğreniyor. Kurslar, haftanın belirli günleri, günde 2 saat gerçekleştiriliyor.
TAKSİCİNİN GÖZÜ MÜŞTERİ SIRASINDA KULAĞI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNDE
Duraktaki eğitime ellerindeki ders notlarıyla katılan taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğrenip, kendilerini geliştiriyor. Müşteri sırası gelen taksiciler, yolcularını götürdükten sonra durağa döndüğünde öğrenemediği konularda meslektaşlarından destek alıyor. Proje kapsamında ilk olarak İngilizce eğitimi alan taksicilere yönelik ilerleyen günlerde Rusça, Arapça kursları düzenlenecek. Projeyle yaklaşık 3 bin 750 taksiciden, 1250'sine yabancı dil eğitimi verilmesi hedefleniyor. İsteğe göre kursa katılan taksicilere görev yaptıkları durakta yabancı dil eğitimi ücretsiz verilecek. Yabancı dil eğitimi, kent genelindeki taksi duraklarında isteğe göre yıl sonuna kadar devam edecek.
'ANLAŞABİLMEK İÇİN TELEFONLA YARDIM ALIYORUZ'
Kentte 20 yıldır taksicilik yapan Ali Şan (71), yabancı dil bilmediği için bir müşterisiyle  anısını anlattı. Müşterisinin 'Rusça, İngilizce biliyor musun?' sorusuna 'No' diye cevap verdiğini dile getiren Şan, turiste 'Türkçe biliyor musun?' diye sormaya çalıştığını ancak müşterinin 'vahim' gibi telaffuz ettiği bir kelime söylemesi üzerine 'Senin de Türkçe bilmemen daha çok vahim' diyerek cevap verdiğini söyledi. Şan, müşterisiyle yaşadığı diyaloğun ardından birbirlerine güldüklerini ve tanıdığı kişiyi telefonla arayıp, yardım istedikten sonra gideceği yeri öğrendiğini söyledi.
İngilizce öğrenmeyi çok istediğini anlatan Şan, "Turistlere, yabancı müşterilerimize yardımcı olmak, onlarla iletişim kurmak için kursa katıldım. İngilizce öğrenmek bizim için çok iyi oldu. 'Selam', 'nasılsın', 'Nereye gideceksin?' gibi kelimeleri öğrenip, karşılıklı konuşmayı öğreniyoruz. Anlaşamadığımız zaman telefonla yabancı dil bilen arkadaşlarımızı arıyoruz. Bazen söyleneni anlıyoruz ama karşılık veremiyoruz. Anlamadığımız zaman utanıyoruz ama İngilizce öğrenip, bu sorunu aşacağız" dedi.
'TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ ANLAMAMASI ÇOK KÖTÜ'
Hasan Korkmaz da turizm bölgesinde taksicilik yaptığı için müşterilerinin yüzde 90'dan fazlasının turist olduğunu anlattı. Korkmaz, "Kursların bize çok faydası olacak. Müşteriler Türkçe bilmiyor, bizim de yabancı dil bilmememiz anlaşmazlığı artırıyor. Müşteri 'Eczaneye gitmek istiyorum' dediğinde taksicinin anlamaması çok kötü. Kursların bize, meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
'ŞEHİR OKULU' PROJESİ
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, örgün öğretime verilen önemi yaygın öneme de gösterdiklerini söyledi. Şehir Okulu Projesi ile kentin belirli yerlerini eğitim alanı olarak değerlendirmek istediklerini vurgulayan Çalışkan, projeye taksicilere yönelik yabancı dil eğitimiyle başladıklarını kaydetti.  
Proje kapsamında kadınlara oturdukları sitede el sanatları, çiftçilere köylerde tarım ve hayvancılık alanında, turizm çalışanlarına otellerde mesleki eğitim düzenleneceğini aktaran Çalışkan, "Bütün şehrimizi eğitim alanı haline getirme amacıyla ihtiyaca göre kurslar düzenleyip hayat boyu öğrenme prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya 'turizmin başkenti' konumundaki kentlerden. Taksicilere, taksi durağında yabancı dil öğrenmesi için çalışma başlattık. Durakta 20 kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Taksiciler eğitimini alırken, müşteri sırası geldiğinde derse ara verip yolcusunu götürüyor. Durak ortamında çalışma hayatını engellemeden eğitim alıyor. Telafi dersleri yapılıyor. Yaşamı kolaylaştıran eğitimleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-12-11 10:56:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elmalı'da fırıncılara "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Elmalı'da fırıncılara "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi
Antalya'da miras cinayetine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da miras cinayetine 2 tutuklama
Türk hekimden çığır açacak buluş: Kansızlığı `kan almadan´, hastanın gözünden anlayan uygulama
YEREL HABERLER Türk hekimden çığır açacak buluş: Kansızlığı `kan ...
Okan Buruk: Bütün futbolcularımız formaya aday
YEREL HABERLER Okan Buruk: Bütün futbolcularımız formaya aday
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formayı hak edene vereceğini belirtti:
YEREL HABERLER Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formayı hak ...
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, genç futbolcuların performansından memnun:
YEREL HABERLER Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, genç futbolcuların ...
Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile berabere kaldı
YEREL HABERLER Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile ...
Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Fenerbahçe-US Salernitana maçının ardından
YEREL HABERLER Fenerbahçe-US Salernitana maçının ardından
Mert Hakan Yandaş: Henüz hazır değilim
YEREL HABERLER Mert Hakan Yandaş: Henüz hazır değilim
Fenerbahçe-US Salernitana maçının ardından
YEREL HABERLER Fenerbahçe-US Salernitana maçının ardından
Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor
YEREL HABERLER Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Konyaspor, Antalya kampındaki ilk maçında mağlup
YEREL HABERLER Konyaspor, Antalya kampındaki ilk maçında mağlup
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Fenerbahçe, hazırlık maçında galip
YEREL HABERLER Fenerbahçe, hazırlık maçında galip
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA SALSA RÜZGARI 
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA SALSA RÜZGARI 
Başakşehir, hazırlık maçında Westerlo'yu mağlup etti
YEREL HABERLER Başakşehir, hazırlık maçında Westerlo'yu mağlup etti
Fenerbahçe - Salernitana (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fenerbahçe - Salernitana (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Serik'te "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER Serik'te "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.