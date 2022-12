Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce öğreniyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) HER yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da müşterileriyle daha iyi iletişim kurmayı hedefleyen taksiciler, görev yaptıkları duraklarda 20 kişilik gruplar halinde İngilizce eğitimine başladı. Taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğreniyor, yolcusunu götürüp döndükten sonra kaçırdığı konularda meslektaşlarından yardım alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte ihtiyaç duyulan sektörlerde toplumsal duyarlılık göz önüne alınarak yetişkinlere yönelik eğitim verilmesi amacıyla 'Şehir Okulu' adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında gençlere park ve açık alanlarda skuter kullanımı, taksi şoförlerine görev yaptıkları durakta yabancı dil, diksiyon, psikoloji ve ilkyardım eğitimi, alışveriş merkezi çalışanlarına hijyen, etkili iletişim kursu, ev hanımlarına mahallelerinde ya da oturdukları sitede istihdam sağlayıcı kurslar, refakatçilere hastanelerde hijyen, sağlıklı beslenme, turizm sektöründe çalışanlara otellerde yabancı dil, ilkyardım, yiyecek içecek, animasyon, diksiyon, halkla ilişkiler, çiftçilere köylerde, seralarda, arı yetiştiriciliği, budama, seracı kursu, gübreleme, emeklilere de kahvehanelerde sosyal ve kültürel kurslar gerçekleştirilecek. Proje, taksicilere yönelik yabancı dil kurslarıyla uygulanmaya başlandı.

TAKSİ DURAĞINDA EĞİTİM

Son dönemde yaşayan yabancı nüfusunun hızla arttığı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, taksiciler görev yaptıkları durakta İngilizce öğrenmeye başladı. 20 kişilik gruplar halinde kursa katılan taksicilere, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli eğitmenler İngilizce dersi veriyor. Temel İngilizce eğitimi alan taksiciler, müşterileriyle sıkça diyalog kurduğu cümleleri öğreniyor. Kurslar, haftanın belirli günleri, günde 2 saat gerçekleştiriliyor.

TAKSİCİNİN GÖZÜ MÜŞTERİ SIRASINDA KULAĞI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNDE

Duraktaki eğitime ellerindeki ders notlarıyla katılan taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğrenip, kendilerini geliştiriyor. Müşteri sırası gelen taksiciler, yolcularını götürdükten sonra durağa döndüğünde öğrenemediği konularda meslektaşlarından destek alıyor. Proje kapsamında ilk olarak İngilizce eğitimi alan taksicilere yönelik ilerleyen günlerde Rusça, Arapça kursları düzenlenecek. Projeyle yaklaşık 3 bin 750 taksiciden, 1250'sine yabancı dil eğitimi verilmesi hedefleniyor. İsteğe göre kursa katılan taksicilere görev yaptıkları durakta yabancı dil eğitimi ücretsiz verilecek. Yabancı dil eğitimi, kent genelindeki taksi duraklarında isteğe göre yıl sonuna kadar devam edecek.

'ANLAŞABİLMEK İÇİN TELEFONLA YARDIM ALIYORUZ'

Kentte 20 yıldır taksicilik yapan Ali Şan (71), yabancı dil bilmediği için bir müşterisiyle anısını anlattı. Müşterisinin 'Rusça, İngilizce biliyor musun?' sorusuna 'No' diye cevap verdiğini dile getiren Şan, turiste 'Türkçe biliyor musun?' diye sormaya çalıştığını ancak müşterinin 'vahim' gibi telaffuz ettiği bir kelime söylemesi üzerine 'Senin de Türkçe bilmemen daha çok vahim' diyerek cevap verdiğini söyledi. Şan, müşterisiyle yaşadığı diyaloğun ardından birbirlerine güldüklerini ve tanıdığı kişiyi telefonla arayıp, yardım istedikten sonra gideceği yeri öğrendiğini söyledi.

İngilizce öğrenmeyi çok istediğini anlatan Şan, "Turistlere, yabancı müşterilerimize yardımcı olmak, onlarla iletişim kurmak için kursa katıldım. İngilizce öğrenmek bizim için çok iyi oldu. 'Selam', 'nasılsın', 'Nereye gideceksin?' gibi kelimeleri öğrenip, karşılıklı konuşmayı öğreniyoruz. Anlaşamadığımız zaman telefonla yabancı dil bilen arkadaşlarımızı arıyoruz. Bazen söyleneni anlıyoruz ama karşılık veremiyoruz. Anlamadığımız zaman utanıyoruz ama İngilizce öğrenip, bu sorunu aşacağız" dedi.

'TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ ANLAMAMASI ÇOK KÖTÜ'

Hasan Korkmaz da turizm bölgesinde taksicilik yaptığı için müşterilerinin yüzde 90'dan fazlasının turist olduğunu anlattı. Korkmaz, "Kursların bize çok faydası olacak. Müşteriler Türkçe bilmiyor, bizim de yabancı dil bilmememiz anlaşmazlığı artırıyor. Müşteri 'Eczaneye gitmek istiyorum' dediğinde taksicinin anlamaması çok kötü. Kursların bize, meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ŞEHİR OKULU' PROJESİ

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, örgün öğretime verilen önemi yaygın öneme de gösterdiklerini söyledi. Şehir Okulu Projesi ile kentin belirli yerlerini eğitim alanı olarak değerlendirmek istediklerini vurgulayan Çalışkan, projeye taksicilere yönelik yabancı dil eğitimiyle başladıklarını kaydetti.

Proje kapsamında kadınlara oturdukları sitede el sanatları, çiftçilere köylerde tarım ve hayvancılık alanında, turizm çalışanlarına otellerde mesleki eğitim düzenleneceğini aktaran Çalışkan, "Bütün şehrimizi eğitim alanı haline getirme amacıyla ihtiyaca göre kurslar düzenleyip hayat boyu öğrenme prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya 'turizmin başkenti' konumundaki kentlerden. Taksicilere, taksi durağında yabancı dil öğrenmesi için çalışma başlattık. Durakta 20 kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Taksiciler eğitimini alırken, müşteri sırası geldiğinde derse ara verip yolcusunu götürüyor. Durak ortamında çalışma hayatını engellemeden eğitim alıyor. Telafi dersleri yapılıyor. Yaşamı kolaylaştıran eğitimleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

