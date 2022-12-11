Golf turnuvasında şampiyon Jason Evans



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 40 profesyonel ve 120 amatör golfçünün katılımıyla düzenlenen 24. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Avustralyalı Jason Evans oldu.

Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen toplam 60 bin Euro ödüllü Golf Turnuvası'nda Carly Booty, Danny Heard, Anton Bobrik, Nick Baron, Alex Murrelly, Jason Evans, Jakob Qakley, Bosnalı eski futbolcu Zlatan Muslumovich, Türkiye'den Mutlu Güner, Bülent Altıntaş, Sinan Çağlayan, Ulaş Karataş ve Cahit Kaya gibi profesyonel golfçüler mücadele etti.

40 profesyonel ve 120 amatör golfçünün oluşturduğu takımların 4 gün süren mücadelesi sonucunda bireysel kategoride Avustralyalı Jason Evans şampiyon oldu. Evans 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. İkinciliği ise İngiliz Jakob Qakley elde etti. Takımlar kategorisinde ise Mihailo Dimitrevich, Victor Naishuller, Silvia Naishuller ve Guzel Yusupova'dan oluşan takım birinci oldu. Jonathan Grogan, Carsten Egrig, Bertil Lilja ve Astrid Jilla'dan oluşan takımın ikinciliği eldiği ettiği turnuvanın üçüncüsü ise Jakob Qakley, İgor Katalevskii, Yulia Grinevich ve Tom Walker'den oluşan takım oldu. Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Antalya Golf Kulübü Müdürü Ahmet Çağıl ve Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-11 12:21:54



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