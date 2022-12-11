Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu aktarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu aktarıldı

DHA

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların son durumu aktarıldı


Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolculardan Mathias Ross haricindekileri ligin ikinci bölümünün ilk maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.Serhan TÜRK, ANTALYA (DHA)Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolculardan Mathias Ross haricindekileri ligin ikinci bölümünün ilk maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
İnce, sakatlığı bulunan, Oliveria, İcardi, Emre Taşdemir, Milot Rashica, Yunus, Mathias Ross ve Hamza Akman hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hamza Akman'ın dış yan bağında bir yırtığı oluştuğunu belirten Yener İnce, futbolcunun birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti. Rashica'nın sakatlığı hakkında çok spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, "Başakşehir maçında darbe aldığı ve ödem oluştuğu için bundan dolayı verimli idman yapamayacağı için kenara çektik. Hamza ile birlikte çalışıyorlar. Çok iyi durumda. Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak" diye konuştu.
İnce ayrıca, Emre Taşdemir'in arka adale sakatlığı yaşadığını ve birkaç gün içinde takımla birlikte olacağına dikkat çekti.
Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira'nın kampa öğleden sonra katılacağını aktaran Yener İnce, "Sergio'nun lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda görüntü olumlu. Günde 8 saat tedavi görüyor. İcardi´nin sakatlığıyla ilgili olarak da tedaviyi ikiye bölüyoruz. İlk bölümde yüksek fiziksel egzersiz vermiyoruz. Buralarda yardımcı olabileceğimiz bir şey değil. İstanbul'da veya Arjantin'de olacaktı, rahat edeceğini düşündüğümüz için Arjantin'de olmasını tercih ettik. İlk bölümündeki tedavi gayet iyi. Her gün konuşuyoruz. Tedavisi bizim denetimimizde gidiyor. İlk bölüm bittikten sonra Antalya dönüşünde konuşacağız. Şartlara bağlı olarak bizimle birlikte olacak" dedi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Yunus Akgün'ün sakatlığıyla ilgili ise, iç yan bağında yaralanma olduğunu söyledi. Yunus'un fonksiyonel tedavisine çok erken başladık. Onu da ligin başına yetiştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Ross'un durumunun ise diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan İnce, "Ross'un iç yan bağlarında kopma var ama tedaviye çok iyi cevap verdi. Beklentimizin çok önünde gidiyor. Onun için 1 ay gibi bir zamana ihtiyacımız olacak. İlk gün 2 ya da 2,5 aylık sürece ihtiyacımız vardı. Şu anda onun ortasında gibiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK
2022-12-11 13:24:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Andrea Pirlo: Sol bek eksiğimizi Ocak ayında tamamlayacağız
YEREL HABERLER Andrea Pirlo: Sol bek eksiğimizi Ocak ayında ...
Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yapıldı
YEREL HABERLER Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında ...
Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası ...
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı 
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı 
Antalya'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli ...
Karagümrüklü Fabio Borini: Sahada 11 tane savaşçı ve lider lazım
YEREL HABERLER Karagümrüklü Fabio Borini: Sahada 11 tane savaşçı ve ...
Golf turnuvasında şampiyon Jason Evans
YEREL HABERLER Golf turnuvasında şampiyon Jason Evans
Antalya'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ...
Alanya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Alanya'da elektrik direğine çarpan motosikletin ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA MİRAS CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA MİRAS CİNAYETİNE 2 ...
VavaCars Fatih Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER VavaCars Fatih Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor
24. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER 24. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
Karagümrüklü oyuncu Fabio Borini, bireysel performansını artırmak istiyor:
YEREL HABERLER Karagümrüklü oyuncu Fabio Borini, bireysel ...
Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması
YEREL HABERLER Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması
'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı
YEREL HABERLER 'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat ...
Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Taksiciler durakta müşteri beklerken İngilizce ...
Elmalı'da fırıncılara "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Elmalı'da fırıncılara "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi
Antalya'da miras cinayetine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da miras cinayetine 2 tutuklama
Türk hekimden çığır açacak buluş: Kansızlığı `kan almadan´, hastanın gözünden anlayan uygulama
YEREL HABERLER Türk hekimden çığır açacak buluş: Kansızlığı `kan ...
Okan Buruk: Bütün futbolcularımız formaya aday
YEREL HABERLER Okan Buruk: Bütün futbolcularımız formaya aday
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formayı hak edene vereceğini belirtti:
YEREL HABERLER Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formayı hak ...
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, genç futbolcuların performansından memnun:
YEREL HABERLER Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, genç futbolcuların ...
Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile berabere kaldı
YEREL HABERLER Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile ...
Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa inanıyor:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Yusuf Demir, Süper Lig'de şampiyonluğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.