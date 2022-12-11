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Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü ile 8 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında BurdurAntalya kara yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Uğur D.'nin (55) kullandığı 07 AUL 820 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Osman A.'nın (39) kullandığı 06 CHS 38 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, TIR'ın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı. Kazada otobüs şoförü ile yolcular Mevlüt E. (62), Buse K. (18), Nur T. (18), Hakan L. (44), Hilal E. (36), Feride Ç. (24), Derya K. (20) ve Burcu Y. (26) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2022-12-11 17:32:01



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