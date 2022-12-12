

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da şiddetli yağmur sonrası evde mahsur kalan yüzde 41 engelli Yeter Gezer (49) ile annesi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis memurunun sırtında taşıma teklifini reddeden Gezer, su basan evden koluna girerek destek olan memurlar tarafından çıkarıldı.

Antalya´da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, öğleden sonra kent merkezinde etkili oldu. Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle şehir merkezinde birçok yolda su birikintisi meydana gelirken, bazı araçlar yolda kaldı. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katları ile işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları oluştu.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında su baskını olurken, evde yaşayan menüsküs ameliyatı olan ve yüzde 41 engelli Yeter Gezer´in evi de sular altında kaldı. Gezer´e misafirliğe gelen annesi de kızıyla beraber evde mahsur kalırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.`POLİS MEMURU SIRTIMA ALIP ÇIKARAYIM´

Polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, suların içinde kanepe üzerinde oturan engelli Yeter Gezer ile annesine evden çıkmaları için yardımcı olabilecekleri söylendi. Görevli olarak eve gelen bir polis memuru engelli Yeter Gezer'e, "Bu şekilde suyun içerisinde evde kalmayın hasta olursunuz, isterseniz sizi sırtıma alayım ekip otomuzda sıcak şekilde oturun" teklifinde bulundu. Yeter Gezer ile annesi polis ekiplerine yük olmamak adına teklifi kabul etmedi. Bir süre kanepede oturan Gezer ile annesi daha sonra ısrar eden polislerin desteği ile evden çıkmayı kabul etti.AKRABASININ EVİNE GİTTİ

Polis ekiplerinin yardımıyla evden çıkarılan Yeter Gezer ve annesi yakında oturan akrabasının yanına geçti. Ekipler kadınlara eve kadar yardımcı olurken, evdeki suyun tahliyesi için itfaiye ekibibeklendi.`YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM´

Şiddetli yağmur sonrası evi sularla dolan yüzde engelli Yeter Gezer, "Yağmur yağmaya başladı, bende o anda içeriye gelmez diye yemek için sofrayı hazırlıyordum. Bir anda su bastı, bizde içeriye kapandık. Ben engelliyim dışarıya çıkamadım ve hemen polis ekiplerini çağırdım. Annem de yağmur yağmadan önce misafir olarak gelmişti, sular içeriye doluşunca o da şaşırdı. Ortada kaldık, ben yalnız yaşıyorum, hiçbir şeyim kalmadı. Yapacak bir şey yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gitmem. Evime geri döneceğim, yetkililerden yardım istiyorum. Yüzde 41 engelli raporum var ama yardım alamıyorum" dedi. Görüntü Dökümü:

Cep telefonu

-Yolda biriken sular detay

-Yağan şiddetli yağmur detay

-Mahsur kalan Yeter Gezer ile annesi detay

-Evin içine biriken sular detay

-Polis ekipleri ile konuşma detay

-Ekiplerin yardım isteğini söylemeleri detay

-Polislerin engelli kadın ile annesini çıkarması detay

-Yeter Gezer röp

-Genel detaylar

DHA-Gündem Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-12-12 00:48:30



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