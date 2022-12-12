Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi (1)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Park halindeki otomobiller sel sularıyla birlikte sürüklendi. Su altında kalan evlerde oturanlara yardımcı olmak için AFAD ekiplerinden destek istendi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek, iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. İlçede vatandaşlara 'evden çığkmayın' uyarısı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

2022-12-12 04:56:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.