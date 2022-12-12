Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (3)

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EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve Kumluca'da Gavur Çayının taşmasıyla oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca girişinde eski Tahıl Pazarında su seviyesinin yükselerek otobüsleri de sürüklediği bilgisine ulaşıldı. Toptancı Hal yakınındaki dağın yamacından kapan toplarca toprak yığını ise seraların üzerine devrildi. İlçede bazı mahallelerde de elektriklerin kesildiği öğrenildi. Ekipler sel suları altında kalan evlerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALIMahir ÇEVİREN

2022-12-12 05:56:24



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