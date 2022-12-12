Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (4)

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FİNİKE'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Finike'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Kıymetli hemşehrilerim, Finike Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararları telafi etmek amacıyla çalışıyoruz. 12 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğunu belirtiyor, acil durumlar dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyorum" dedi. (DHA)Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-12 07:46:14



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