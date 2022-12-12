FİNİKE'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sel felaketinin yaşandığı Finike'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Kıymetli hemşehrilerim, Finike Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararları telafi etmek amacıyla çalışıyoruz. 12 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğunu belirtiyor, acil durumlar dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyorum" dedi. (DHA)Görüntü Dökümü
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KUMLUCA
(Vatandaş cep telefonu kamerası)
Belediyeden yapılan anons
Selde sürüklenen araçlar
Bölgeden yağış görüntüleriFİNİKE
(Vatandaş cep telefonu kamerası)
Şiddetli yağışın görüntüsü
Su altında kalan bölgeler
Evini su basan vatandaşDHA-Gündem Türkiye-Antalya
2022-12-12 07:54:50
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