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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (6)

DHA

Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (6)


DEMRE'DE DE HASAR OLUŞTU
Antalya'da gece etkisini artıran şiddetli yağış, Demre ilçesinde de hasara neden oldu. Köşkerler Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı, yollar yıkıldı. Demre Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Yüksek kesimlerin çok yoğun yağış alması; Köşkerler Mahallemiz ve İskele mevkisimizde büyük hasarlara sebep oldu. Duvarları yıkan, yukarı mahallelerimizin yollarını kapatan sel felaketi ile mücadele ediyoruz" dedi.
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Kumluca ilçesinde de sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. AntalyaAltınyakaKumluca il yolunun 8083'üncü kilometreleri arası, FinikeKumluca devlet yolunun 1015,7'nci kilometreleri arası, KumlucaKemerAntalya devlet yolunun 01,7'nci kilometreleri arası güzergahların ulaşıma kapandığı belirtildi.
'KURUMLARIMIZ MÜDAHALE İÇİN ÇABA SARF EDİYORLAR'
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Kaymakamlarla irtibat halinde olduğunu aktaran Uslu, "Özellikle Kumluca'da iş yeri, ev, araç ve tarım arazilerinde ciddi zararlar var. Can kaybının olmaması; en büyük tesellimiz. Kaymakamlarımız, DSİ Bölge Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz, Tarım Müdürümüz, Akdeniz Elektrik Müdürümüz ilk andan itibaren harekete geçtiler ve sahadalar. Valimiz bölgeye intikal etti, ulaşmak üzere. İlk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibat halindeyiz. Bölgeden gelen bilgileri kendileriyle paylaşıyoruz. Bakanlarımız ve hükümetimiz anında talimatlandırarak tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirdiler, ilgili kurumlarımız müdahale için çaba sarf ediyorlar. Can güvenliği için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yoğun ve ani yağan yağıştan dolayı afet yaşayan Kumluca ilçemizde kriz masası oluşturuldu. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyelerimiz, DSİ, AFAD, Karayolları, Akdeniz Elektrik, Tarım vd. ilgili kuruluşlarımız teyakkuz halinde. Gerekli müdahale ve yardım çalışmalarına oluşturulan Kriz Masası koordinasyonuyla devam ediliyor. Ben de Ankara'dan bölgeye hareket ettim. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, yaraların tamamını saracağız inşallah. Kumluca ve Finike ilçemize geçmiş olsun." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet ACAR
2022-12-12 09:34:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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